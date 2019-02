Managerul Spitalului Județean din Târgu Jiu a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că a fost înștiințat că un jurnalist a intrat în posesia imaginilor inspirate din filmele pentru adulți.

În imaginile care au stârnit controverse apare o tânără în sânii goi și în chiloți care se săruta cu bărbat, cei doi fiind despărțiți de un grilaj. În tot acest timp, un alt pacient, aflat tot în spatele grilajului, încearca să-i dea jos chiloții tinerei.

La un moment dat, și-a făcut apariția o pacientă în vârstă care i s-a adresat persoanei care filma scena.

Vă avertizăm! Filmarea conține imagini cu un puternic impact emoțional!

După ce imaginie au apărut în spațiul public, managerul unității medicale a decis să o schimbe din funcție pe șefa Secției de Psihiatrie, precum și pe asistenta șefă, care a fost detașată la secția Cardiologie.

Gigel Capotă a precizat că fosta şefă a Secţiei de Psihiatrie a contestat în instanţă măsura destituirii, conform Agerpres. De asemenea, managerul unității medicale a cerut să mai fie instalat încă un grilaj.

Potrivit Pandurul, incidentul ar fi avut loc pe 16 iulie 2018, când șef de secție era medicul Gabriela Pătrășcoiu. În apărarea sa, cadrul medical spune că era în concediu în momentul în care a fost filmată scena, despre care spune că a aflat abia în luna decembrie.

„A fost un incident a cărui protagonistă este fiica vitregă a domnului Capotă, în perioada concediului meu de odihnă și am lăsat delegat pe doctorița Câmpeanu în locul meu, cu drepturi depline. Această fiică a domnului manager și-a permis să facă o filmare, filmare pe care a distribuit-o în rețeaua de Facebook, la anumite persoane, lucru de care eu am aflat abia în data de 11 decembrie, întâmplător. Am avut o convorbire cu managerul în decembrie și i-am cerut să analizăm cazul sau să formeze o comisie care să cerceteze cele întâmplate, la care mi-a răspuns că ştie el ce are de făcut. A doua zi, în 12 decembrie, a convocat o ședință fulger în secție, cu personalul de serviciu, el și directorul medical, în care ne-a făcut cu ou și cu oțet', a declarat medicul Gabriela Pătrășcoiu, conform sursei citate.