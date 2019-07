Cei doi lideri ai categoriilor FIA, Lucien Hora (Lola B99/50) și Mihai Leu (Ferrari 458 Challenge), sunt gata să își consolideze pozițiile în clasamente și deschid lista înscrierilor.

Surpriza plăcută este prezența piloților Silviu Dumitrescu (Osella PA21/E2) și Costi Stratnic (Dacia STTC), cei care etapa trecută, la Reșița, au ieșit în decor și au reușit să repare automobilele de concurs în timp record.

Pe locul secund în clasamentul Categoriei II, cea dedicată mașinilor de competiție, Emil Nestor vrea să continue parcursul bun din acest sezon și să rămână un contracandidat puternic pentru Lucien Hora la marele titlu. În acest moment, Nestor, care pilotează o Norma, are 76 de puncte, în vreme ce Hora a adunat 83.

Lucian Răduț, Bogdan Cuzma, Alex Mirea, Gabriel Onofrei și Julian Răduță sunt și ei pregătiți să ia startul în tradiționala etapă de coastă de la Sinaia. Sorin Ghișoi, de la Kaufland E-Rally Team, va fi din nou singurul care concurează la Electrice, cu Volkswagen Golf, în timp ce un model asemănător va deschide traseul, la volan urmând să se afle atât Mihai Beldie, cât și primarul orașului, Vlad Oprea.

„A sensibiliza este important, dar a acționa este fundamental. Sinaia, prin proiectele realizate în domeniul ecologiei, este și continuă să fie un Oraș Verde. Am fost recompensați cu premii importante, printre care Capitala Verde a României în 2011, Orașul Reciclării în 2015, iar in prezent 80% din cei 32 milioane de euro obținuți prin finanțare europeană au fost acordați pentru proiecte cu puternic impact ecologic asupra dezvoltării orașului cum ar fi amenajare Parc Stirbey, construire parc auto la periferia orașului Park& Ride, achiziționare autobuze hibrid – Ecobus și multe altele. Cu aceasta convingere și viziune de dezvoltare durabilă pe termen lung a orașului, am ținut ca deschiderea competiției Trofeul Sinaia, aflată la ediția cu numărul 11, să o fac cu o mașină 100% electrică, conștient de accelerarea tranziției mondiale către o schemă energetică durabilă, pentru care Sinaia este demult militantă!”, a declarat primarul Vlad Oprea.

Multiplul campion național absolut la raliuri, Titi Aur, va concura și el la Sinaia, pe o Skoda Fabia R5, la numai o săptămână după clasarea în Top 10 la Raliul Harghitei. Acesta va participa la lupta de la A4, acolo unde lider provizoriu la clasă este Ciprian Ciobotaru, cu un Mitsubishi Lancer Evo VII.

La Istorice, sunt înscriși 7 piloți dintre care în proiectul Dacia Revival, Mihai Alexandrescu și Edwin Keleti cu Dacia 1300, în timp ce Valentin Nemțanu va concura pe o Dacia 1310.

Sâmbătă sunt programate manșele de recunoașteri și antrenamentele cronometrate, iar duminică, începând cu ora ora 13:15, se vor desfășura cele două manșe de concurs.

