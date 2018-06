VIDEO/ Trupa Subcarpați și DJ-ul Paul van Dyk au făcut senzație la Afterhills. Peste 40.000 de oameni, prezenți în a treia zi de festival

Macanache & The Putreds au fost cei care au dat startul, ieri, concertelor de pe scena principală. De la 19.30 a urmat trupa Subcarpați. Publicul a cântat o dată cu ei și i-a aplaudat minute-n șir. Spectatorii s-au dezlănțuit la aparția pe scenă a dj-ului german Paul Van Dyk, care a mixat până la ora 2.30. Oamenii au dansat, au fluierat, s-au simțit bine și au plecat spre zorii zilei, hotărâți ca astăzi să revină la petrecere.

Așadar, astăzi, petrecerea continuă. La Mainstage, distracția începe de la ora 18.30 cu trupa Firma, urmată de Șuie Paparude. Show-uri vor fi pe toate scenele din cadrul festivalului. La Afterhills există nouă scene, scena Comedy, fiind o premieră absolută pe piața festivalurilor din România, plus o serie de zone de relaxare . Vor cânta 150 de artiști din cele mai populare genuri ale momentului. Cele nouă scene de anul acesta sunt Mainstage, The Shed, Techno, The Apartment, Boombox, Kaze, Essence, Silent Disco și Comedy. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook și pe site-ul evenimentului.

Foarte mulți străini au venit la Afterhills, printre ei și câțiva francezi care care petrec nopți cu cortul “după dealuri”.

