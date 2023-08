Ceea ce trebuia să fie o vacanță de vară reușită pentru o familie din Craiova a devenit vineri o sursă de supărare și nervi.

Asta pentru că aceștia s-au trezit cu mașina spartă în timp ce intraseră să cumpere apă dintr-un supermarket, scrie Diana E. pe forumul Halkidiki de pe Facebook, forum dedicat celor care călătoresc în Grecia.

„Nu credeam ca voi posta așa ceva vreodată, însă aș vrea să vă împărtășesc experiența noastra de astăzi. Ne aflăm în Stavros în acest moment. În jurul prânzului, în drum spre cazare, am oprit până la Lidl pentru a cumpăra niște apă, timp în care ne-a fost spartă mașina și ne-au fost furate absolut toate bunurile din mașină (țin să menționez că am fost plecați fix 5 minute). Aș vrea sa trag un semnal de alarmă prin aceasta postare, noi nu am știut de aceste aspecte, nu am văzut postari despre acest subiect, poate dacă am fi știut lucrurile ar fi stat altfel.

Aveți MARE grijă la supermarketuri și malluri, se pare ca sunt jafuri de genul în fiecare zi, numai că, din câte am înțeles, lumea nu raportează. Poliția nu este de mare ajutor, nu vorbesc engleză și nici nu sunt prea interesați să ajute”, reclamă femeia pe Facebook, citată de site-ul Ziare.com.

Postarea are zeci de comentarii, o parte dintre cei care au reacționat susținând că așa ceva nu se întâmplă în Grecia, în timp ce alții spun că au pățit-o și ei.

Totuși postarea femeii din Craiova nu e singura pe acest subiect. Sunt și alți turiști care atrag atenția pe forumurile despre vacanțe în Grecia pe aceeași temă.

„Pentru cei din Halkidiki, brațul Kassandra, aveți grijă cu parcarea pentru că am văzut astăzi 3 mașini sparte pe o raza de 50m la Kallithea Beach, în zona marcată.Am văzut sparte fie gemulețul mic de la șofer dreapta (dacă exista), fie geamul lateral fata de pe partea opusă drumului, mai ascunsă. Poliția a venit la un moment dat pentru un proprietar care și-a găsit mașina astfel, dar nu părea sî aibă ce face prea mult”, a scris un alt turist.

foto: 123rf.com

