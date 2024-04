Cu melodii ucrainene pe fundal, protestatarii au purtat pancarte pe care scrie „Ruzzia stop killing Ukrainian children”, „Today Ukraine, tomorrow?”, „Stop Putin before he kills your kids”. Cei mai mulți sunt femei cu copii.

Zolotukhina a venit din Harkov în România cu copiii în septembrie anul trecut și spune participă la protest pentru că „războiul reflectă problemele societății”. Ea speră ca războiul să se termine cât mai curând pentru că „ne dorim foarte mult să ne întoarcem acasă”.

„Ai datoria morală să faci ceva”

George Mihăiță este profesor de engleză, iar în prezent oferă cursuri de limbă și ucrainenilor de la noi din țară. El spune că „este de datoria noastră măcar să fim alături, dacă nu să ajutăm”.

El spune că propaganda face ca oamenii să nu știe toate informațiile despre ce se întâmplă peste graniță. „Mulți cursanți de-ai mei, multi colegi din învățământ sunt divorțați de realitate; sunt propagate minciuni precum cea care spunea că nu există un război sau că nu sunt atacați civili”.

Solidaritatea lui față de ucraineni o justifica prin faptul că „se întâmplă o mare nedreptate și ai datoria morală să faci ceva. Dar e mai ușor să spui că nu se întâmplă nimic, că poți să dormi liniștit fără să faci nimic ca să ajuți”, adaugă el.

În prezent, în jur de 100.000 de ucraineni s-au localizat în România de la începutul războiului, majoritatea mame cu copii.

Au trecut aproape 600 de zile de război, iar Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei precizează într-un raport din această dimineață de 14 octombrie, că Rusia nu renunță la încercările de a trece de apărarea ucraineană, dar fără succes, relatează Ukrainska Pravda. În ultimele 24 de ore, au avut loc aproximativ 100 de ciocniri militare pe front, potrivit raportului citat, în care se precizează și că forțele ucrainene au respins aproximativ 20 de atacuri rusești asupra unor localități din regiunea Donețk.

