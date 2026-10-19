UMB a primit certificat negativ pentru lotul Ditrău - Grințieș din Autostrada A8: Sunt mai multe întârzieri

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis un document constatator negativ pentru asocierea de constructori care gestionează lotul 2A Ditrău - Grințieș al Autostrăzii Unirii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț. Sunt invocate întârzieri semnificative în proiectare și lipsa unui plan concret de recuperare a decalajelor.

Întârzieri semnificative și deficiențe în proiectare

Asocierea include Tehnostrade, SA&PE Construct, Spedition UMB, companii care formează grupul de firme UMB, controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, și firma bosniacă Euro-Asfalt. Contractul are o valoare de 6,14 miliarde de lei, fără TVA.

Potrivit documentului emis pe 22 septembrie 2026 și consultat de Economedia, etapa de proiectare, care trebuia finalizată până la 31 august 2026, a fost întârziată cu până la 186 de zile.

Proiectul Tehnic de Execuție (PTE) nu a fost complet finalizat, verificat și aprobat, iar documentațiile necesare autorizării lucrărilor erau incomplete. CNIR subliniază că aceste întârzieri, imputabile antreprenorului, pun în pericol termenul final de execuție al lucrărilor.

Un alt aspect semnificativ este neutilizarea eficientă a sistemului de modelare digitală BIM (Building Information Modeling), cerut prin contract. Antreprenorul nu ar fi demonstrat utilizarea sistemului într-un mod operațional, continuu și verificabil, în concordanță cu stadiul proiectării.

La data controlului, planul final BIM (BEP) aprobat nu era încărcat în mediul comun de date (CDE), iar documentația disponibilă era incompletă.

Decalaje de sute de zile

Conform CNIR, întârzierile se resimt în toate punctele de referință (PR) ale contractului. De exemplu, PR2, cu termen de finalizare la 25 decembrie 2025, înregistra un decalaj de 278 de zile, iar PR4, cu termen stabilit pe 31 august 2026, avea o întârziere de 186 de zile. Singurul punct de referință respectat a fost PR1, încheiat conform calendarului la 18 iulie 2025.

Întârzierile pun în pericol durata totală de execuție a proiectului, avertizează CNIR.

Un alt motiv al emiterii documentului negativ a fost respingerea de către Supervizor a Programului de Execuție revizuit pentru luna august 2026. Programul actualizat nu conținea măsuri clare pentru recuperarea întârzierilor și menționa termene care depășeau cele contractuale. CNIR invocă clauzele contractuale care impun actualizarea constantă a programului și implementarea unui ritm de lucru adecvat. Constructorul a fost notificat în mai multe rânduri, dar nu a transmis un plan concret și verificabil pentru a remedia situația.

Economedia menționează că documentul emis de CNIR are caracter intermediar și poate fi contestat conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. În perioada analizată, nu au fost aplicate penalități, nu au fost consemnate prejudicii și nici nu au fost reținute sume din garanția de bună execuție.

În ciuda constatărilor negative, certificatul nu indică existența unor litigii sau dispute contractuale. CNIR atrage atenția că întârzierile semnificative și deficiențele în utilizarea BIM pot afecta grav calendarul lucrărilor și termenul contractual de finalizare. Constructorul urmează să prezinte justificări și măsuri concrete pentru redresarea situației.