Un bucureștean l-a filmat pe cel care l-a lovit în trafic și a făcut plângere. Procurorii au clasat dosarul și dau vina pe victimă că nu le-a dat imaginile

Pe 15 septembrie 2015, un bucureștean conducea prin oraș, când o mașină încadrată pe banda de stânga a virat brusc în fața sa și i-a tăiat calea. La următoarea intersecție, cele două mașini se opresc una lângă cealaltă. Bărbatul îl claxonează, iar mai apoi îl insultă. În câteva secunde, șoferul celeilalte mașini coboară și-l lovește cu pumnul.

Toată întâmplarea e surprinsă pe camera de bord. „Nu ar fi bine să faci asta. Îmi pare rău, ne vedem la Poliție”, spune pe o voce calmă bărbatul, iar următoarea oprire pentru el este direct la Secția 1.

În aceeași seară, bărbatul completează o plângere penală împotriva agresorului său și chiar îi arată polițistului filmarea direct din camera de bord, care a surprins nu doar chipul bătăușului, dar și numărul de înmatriculare al mașinii pe care o conducea. Polițistul care înregistrează plângerea îl roagă să aducă filmarea pe suport CD.

„Am depus filmarea a doua zi după ce am făcut plângerea. Am lăsat CD-ul ofițerului de serviciu, căruia i-am spus numărul cazului. După un an și ceva am aflat că ar fi trebuit să cer număr de înregistrare”, spune bucureșteanul pentru Libertatea.

După această ultimă interacțiune, nu a mai fost contactat de nimeni de la Secția 1 ori de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

În următorii cinci ani, nu a existat niciun telefon, nicio scrisoare, niciun e-mail. Pe 22 martie 2021, bucureșteanul a găsit în cutia poștală ordonanța de clasare. În aceasta, anchetatorii amintesc că fapta s-a prescris în septembrie 2020, iar până la acea dată, nu s-a reușit identificarea agresorului.

Bucureșteanul a primit ordonanța de clasare după ce fapta pentru care putea fi acuzat agresorul s-a prescris

Victima a postat acum imaginile agresării pe YouTube

La trei zile după ce a primit clasarea, bărbatul a povestit ce i s-a întâmplat pe contul său de YouTube, unde face vloguri din traficul bucureștean. Iar în clip a inclus și imaginile cu momentul agresiunii de acum cinci ani.

Parchetul: Nu am primit înregistrarea

„E tragi-comic”, spune bărbatul, care ar putea ataca ordonanța de clasare, doar că agresorul ar scăpa oricum, căci fapta s-a prescris.

La solicitarea ziarului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a explicat că „în luna septembrie 2015, cu ocazia audierii, persoana vătămată a declarat că va depune ulterior înregistrarea audio/video realizată cu o cameră de bord, fără a proceda ulterior în acest sens”. Același răspuns l-a primit și publicația Știri pe Surse

„De asemenea, în cuprinsul plângerii formulate şi a declaraţiei date în faţa organelor judiciare, persoana vătămată nu a menţionat numărul de înmatriculare al autoturismului condus de persoana care l-a agresat fizic”, mai spun procurorii.

Versiunea e contrazisă de victimă, care se întreabă cum s-a rătăcit CD-ul lăsat ofițerului de serviciu și de ce, în ultimii 5 ani, nu a primit niciun telefon de la Secția 1 ori de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

