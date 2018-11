Băiatul a vrut să refuze participarea la acest „joc” murdar, dar tatăl l-a amenințat cu bătaia. Richard Dowling, tatăl obsedat de astfel de experimente, și Annette Breakspear, partenera lui de atunci, ai fost trimiși după gratii. Bărbatul a luat cinci ani de închisoare, femeia – opt, a informat themirror.co.uk.

Cei doi au acum câte 62 de ani, dar la momentul când au început abominabilele abuzuri aveau 38. Abuzurile au început, așadar, cu 24 de ani în urmă, în 1994.

Identitatea lor n-a putut fi făcută publică, din rațiuni legale, decât după ce victima a acceptat să-și dezvăluie identitatea. Daniel Dowling a reușit să facă acest pas și să spună lumii la ce orori a fost supus.

„Era de datoria tatălui să mă protejeze. Mi-au furat inocența și mi-au furat copilăria. Nu pot să trec peste”, a dezvăluit Daniel, care locuiește în Surrey.

„M-a învățat s-o sărut”

Abuzurile au început într-o duminică după-amiază, în locuința lor din Bracknell, când cei trei se jucau un joc „inocent”, în care, cine pierdea era obligat să-și arunce o piesă de îmbrăcăminte. Daniel n-a realizat că Annette era cea care pierde cel mai des și că a rămas foarte rapid goală.

„M-au învățat s-o ating, s-o sărut pe sâni. Tata mă încuraja să fac asta și am crezut că e bine. Cred că atunci au vrut să mă testeze, să vadă cum reacționez, pentru că lucrurile «reale» s-au petrecut după aceea”, a mai dezvăluit Daniel Dowling.

Tatăl său se despărțise de mama băiatului și o cunoscuse pe Annette, cu care a stat trei ani. În acea perioadă, Daniel și-a pierdut virginitatea și a fost abuzat de peste 10 ori.

La un moment dat, tatăl l-a trimis în cameră ca să-i dea un „pupic de noapte bună” lui Annette. Dar, când intrat acolo, Annette era goală pușcă și legată cu cătușe de pat. „Am vrut să plec, dar ea m-a rugat s-o ating și să-i dezleg o mână. Am avut relații sexuale, iar tata a intrat în cameră și a participat și el”, a mai spus Daniel.

„Altădată m-au pus să urmăresc filme porno și mi-au spus: «Uite, așa se face!». Am avut relații sexuale împreună, toți trei. Câteodată, când tata nu era acasă, ea venea la mine și îmi cerea să întreținem relații sexuale. Eu voiam să mă joc cu lego, dar ea mă chema în pat”, a mai dezvăluit Daniel.

„În urma acelor abuzuri, acum sexul nu mai reprezintă nimic pentru mine. Cele câteva momente frumoase din copilăria mea sunt mereu copleșite de amintirile acelor abuzuri”, a mai explicat Daniel.

În fața judecătorilor, Richard Dowling a oferito explicație halucinantă pentru abuzurile la care și-a supus copilul: „am vrut să-l ghidez pe drumul drept, deoarece avea tendințe homosexuale. Părea că ar deveni gay”.

Daniel s-a hotărât după mulți ani să-l pedepsească pe tatăl său. Pe 6 septembrie 2015, el a înregistrat o convorbire telefonică cu părintele său, în care acesta a recunoscut abuzurile la care l-a supus. Peste două zile, Daniel s-a dus cu înregistrarea la poliție și a deschis proces.

În România, pedofilii scapă adeseori nepedepsiți.

