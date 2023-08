Accidentul mortal a avut loc vinerea trecută, iar primarul din Slivileşti, Sorin Bucurescu, a sunat la 112 pentru a solicita un echipaj cu medic.

Sorin Bucurescu afirmă că ambulanţa care a venit de la Motru era doar cu asistentă şi şofer, iar copilul era în stare gravă.

„Vineri seara la noi în comună a murit un copil de un an jumătate. S-a accidentat în curte, a fost solicitată ambulanța, a venit una de la Motru cu asistenta și șoferul. Copilul era în stare foarte gravă și nu știu cât îl puteau ajuta ei. Am sunat personal la 112 și după ce m-au luat ca ma redirecționează la poliție deși veniseră 3 mașini, mi-au spus ca apelul este înregistrat. Foarte bine că se întâmplă asta ca este dovada că am solicitat o ambulanță mai dotată și cu medic și mi s-a spus ca nu am niciun medic pe tură. Incredibil sa nu ai medic de serviciu la ambulanță. Copilul a murit la aparatele din ambulanța cu minimă dotare din Motru”, a spus primarul Sorin Bucurescu, citat de Pandurul.

Reprezentanţii SAJ Gorj au transmis, pentru Pandurul.ro, că persoana care a sunat la 112 nu a dat detalii despre starea copilului şi nu a răspuns la întrebările dispecerului, acolo fiind trimis un echipaj B2 de la Motru. Copilul a fost găsit în stop cardio-respirator, cu hemoragie la nivelul cavităţii bucale, iar manevrele de resuscitare nu au dat rezultat. Reprezentanţii SAJ au afirmat că rudele micuţului nu au precizat din ce motiv se afla copilul în acea stare.

Potrivit poliţiştilor, un tânăr de 18 ani, din comuna Slivileşti, în timp ce se afla în curtea locuinţei de domiciliu, ar fi manevrat autoturismul familiei, moment în care nu l-ar fi observat pe fratele său de 1 an şi 4 luni şi l-ar fi lovit accidental.

”Echipajul medical ajuns la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă din păcate a fost declarat decesul copilului. În cauză, poliţiştii efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Gorj.

