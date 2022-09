Un dramaturg ucrainean a săpat un mormânt în curtea teatrului din Piatra Neamț, a pus un sicriu pe scenă și îi avertizează pe români: Atenție la „patrioți”!

„Decolonizarea mea” se numește piesa în care actorul și dramaturgul ucrainean Artur Sumarokov vorbește la persoana întâi.

„Sunt născut la Moscova, unde am trăit cinci ani, până când tatăl meu a fost ucis de asasini plătiți. Nu au fost găsiți niciodată nici ucigașii, nici cei care au comandat crima”, scrie artistul în prezentarea spectacolului.

Artur Sumarokov | Foto: Marin Gherman

De la 5 ani trăiește în orașul Herson din sudul Ucrainei și le spune tuturor că aici s-a născut. Până la invazia armatei lui Putin, a vorbit doar limba rusă. Astăzi se simte vinovat și consideră că limba a fost folosită ca o armă. Motiv pentru care a decis să înceapă procesul de decolonizare cu el însuși. Primul pas: nu mai vorbește limba rusă, explică el pentru cititorii Libertatea.

Pentru mine, procesul de decolonizare internă este la fel de important ca și speranța că Ucraina va câștiga războiul și că va fi eliberat Hersonul, orașul de unde am fugit după ce mi-am pierdut casa și tot ce însemna viața mea. Artur Sumarokov, artist:

Recomandări „Ce e în neregulă cu voi?”. După înfrângerile din Harkov, Putin și generalii săi sunt atacați dur de extremiștii ruși care cer un război total

Groapa din curtea teatrului și sicriul din sală

Groapa din curtea teatrului

Spectacolul artistului ucrainean a fost prezentat vineri în cadrul Festivalului de Teatru, care se desfășoară în perioada 5-18 septembrie la Piatra Neamț.

Organizatorii au fost rugați de dramaturgul din Herson să sape o groapă în curtea teatrului ,de dimensiunea unui mormânt. Înfășurat în drapelul Uniunii Sovietice, el și-a propus să-i întrebe din groapă pe spectatori dacă știu ce înseamnă să te afli sub ocupație.

Când a început să plouă, actorul s-a mutat în sală. Pe scenă – un sicriu. Lângă sicriu a făcut din cărți scrise în limba rusă litera Z – simbolul invaziei.

Sicriul de pe scenă și litera Z, simbolul invaziei, formată din cărți

Recomandări Viața unei femei care este preot într-o biserică din România. „Vorbește altfel decât un bărbat, discursul ei e mai apropiat de problemele vieții”

Artur Sumarokov este actor, dramaturg și critic de artă. A participant la festivalurile de dramă ucraineană contemporană Week of Actual Play (edițiile din 2018-2020) și a făcut parte din echipele artistice ale unor spectacole produse de Totem Center Theatre Lab din Ucraina.

Limba rusă, ca o armă

„Când eram sub ocupație la Herson mi-a venit ideea unui spectacol despre decolonizare. Nu știam dacă voi reuși vreodată să părăsesc orașul, să rămân în viață, dar am scris acest spectacol pentru a le povesti tuturor ce înseamnă războiul. Este și o poveste personală. M-am născut la Moscova și am trăit acolo până la vârsta de 5 ani, când a fost asasinat tatăl meu. Am ajuns la Herson, în sudul Ucrainei. Din 2014 scriu peste tot că locul nașterii mele este Herson, nu Moscova”, povestește Artur Sumarokov.

Artistul ucrainean se simte vinovat pentru războiul din Ucraina: a vorbit numai limba rusă toată viața, iar astăzi crede că asta fost folosită ca o armă de Kremlin.

„În ocupație am înțeles un lucru: dacă am rădăcini rusești sunt și eu vinovat pentru ce se întâmplă în Ucraina. Toată viața am vorbit la Herson doar în limba rusă. Nu înțelegeam mult timp ce se întâmplă în jurul meu. Aveam impresia că mulți dintre vecinii mei așteptau să fie ocupați de Rusia, mulți nu au tras nicio concluzie după evenimentele din 2014”, susține Artur Sumarokov.

Recomandări Nepoții reginei, William și Harry, și soțiile lor, au ieșit în fața Palatului Windsor și au mulțumit oamenilor pentru omagiile aduse bunicii lor

Artur Sumarokov | Foto: Olya Koval

Dramaturgul consideră că războiul din Ucraina este și o consecință a unei poziții duplicitare a oamenilor: „Nu poți exista printre picături: sau ai un punct de vedere sau nu îl ai, sau ai o anumită identitate sau ești lipsit total de ea. Pozițiile de mijloc aduc războiul”.

„În război nu ești nimeni”

„La 1 martie, orașul Herson a început să fie ocupat de militarii ruși. Cele 45 de zile au fost pentru mine ca un coșmar. Să supraviețuiești sub ocupație este foarte greu. Dacă ești om de cultură, activist civic sau ai avut orice activitate publică ești în zona de risc. Poți la un moment dat să dispari pentru totdeauna”, povestește acesta.

Temându-se să nu fie găsit acasă de serviciile secrete rusești, dramaturgul a locuit în perioada ocupației la o mătușă. „Din păcate, de două săptămâni nu pot lua legătura cu ea”, continuă el. „Am mari emoții. Aveam impresia, la un moment dat, că mătușa îmi spunea la telefon că totul este bine doar pentru a mă liniști. Am impresia că în apartamentul meu deja locuiește cineva”.

Artur Sumarokov | Foto: Olya Koval

„Ocupația a fost pentru mine o mare frică, o mare incertitudine, un sentiment permanent de absență a controlului asupra realității. Din acest motiv am insistat să săpăm o groapă în curtea teatrului din Piatra Neamț pentru ca să dispară sentimentul siguranței în perioada spectacolului, să simtă spectatorii o mică doză de ocupație”, explică dramaturgul.

Pentru unii, ocupația și războiul sunt subiecte de cărți, ceva romantic, dar când auzi bubuitori în orașul tău înțelegi că nu este deloc așa. În ocupație nu ai nicio libertate, nu ai niciun reper, nu ești nimeni. Artur Sumarokov, artist:

Drapelul Uniunii Sovietice, instalat pe clădiri în perioada ocupației Hersonului

Întrebat de ce folosește în spectacol drapelul URSS ca simbol al colonizării popoarelor, Artur Sumarokov a spus că în perioada ocupației regiunii Herson, armata rusă scotea de pe clădiri drapelul Ucrainei și îl instala pe cel sovietic. După un timp, drapelul sovietic a fost înlocuit cu cel rusesc.

„Pentru mine este și simbolul sângelui vărsat. Este un simbol al suferințelor și închisorii popoarelor”, precizează actorul.

Limba și literatura – „arme de război”

Artur Sumarokov consideră totodată că Kremlinul a transformat limba și literatura rusă în arme de război.

„Aș vrea ca în școlile din sudul Ucrainei elevii să nu fie informați doar despre scriitori ruși pentru că acum limba și literatura rusă au fost transformate în arme. În plus, aș vrea ca elevii să nu considere că lumea este una bipolară: pe de o parte există literatura anglo-saxonă, iar pe de altă parte – cea rusă. Sunt multe alte culturi frumoase pe care trebuie să le cunoaștem. Trebuie să ieșim din acest cerc vicios al colonialismului”, susține dramaturgul.

Artur Sumarokov | Foto: Stanislav Ostrousov

Sumarokov consideră însă că invazia Rusiei a reușit să-i trezească pe mulți ucraineni „dintr-un somn foarte adânc”.

„Mulți de abia acum au înțeles că, dacă vorbești în limba rusă, la un moment dat vor veni la tine acasă oameni înarmați să te apere, chiar dacă tu te împotrivești. Pentru ocupant, tu faci parte din lumea rusă, tu ești un obiect care trebuie întors acasă”, povestește artistul, precizând că locuitorii Hersonului se opun ocupației.

„Am renunțat și eu pentru totdeauna să vorbesc limba agresorului”, punctează Sumarokov.

„Am luat cu mine o bucățică de ușă”

După 3 încercări de a părăsi Hersonul, Artur Sumarokov, a riscat foarte mult și s-a înscris într-o coloană de evacuare, în pofida faptului că mulți ucraineni au fost bombardați din instalații Grad când încercau să ajungă pe teritoriul controlat de guvernul de la Kiev.

El a trecut de punctele de control ale cecenilor lui Ramzan Kadîrov, toate lucrurile scumpe le-a lăsat la apartament, iar cu el a luat doar o bucățică de lemn, ruptă din ușa de la intrare.

„Este o bucățică din casa mea, care este tot timpul cu mine. Am ajuns pe teritoriul Ucrainei îmbrăcat special ca un boschetar, într-o mașină foarte veche, fabricată în perioada sovietică, tremuram de frică să nu fiu ucis în această călătorie. Cardurile bancare și banii i-am ascuns într-o geacă veche și așa am trecut de controalele rusești. Am fost sfătuit de un prieten cum să mă comport și ce lucruri să am la mine, am oferit o anumită sumă de bani, nu prea mare, unei persoane care a ajutat coloana de mașini să ajungă la destinație”, povestește Sumarokov,

El își amintește că în acea zi în regiunea Herson era ceață, dar imediat ce coloana a trecut în regiunea vecină Nicolaev, controlată de guvernul ucrainean, a apărut soarele.

Sfatul pentru români: Atenție mare la așa-zișii patrioți!

Artur Sumarokov, aflat la Piatra Neamț, i-a îndemnat pe cetățenii români să nu repete greșelile ucrainenilor.

Sunt provocatori și răuvoitori care încearcă să destabilizeze societatea. Deseori ei par mari patrioți, dar nu sunt așa. În Herson, de exemplu, mulți patrioți ucraineni, colaborează perfect acum cu ocupanții ruși.

El observă că terenul pentru un război mare este pregătit pe parcursul mai multor ani, chiar și decenii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Mulți ani la Herson nu erau pedepsiți unii lideri politici care colaborau direct cu Rusia. Nimeni nu reacționa. Dacă provocatorii nu vor fi blocați la timp, prin metode legale, războiul va bate la ușa statului. Dacă Rusia îți promite munți de aur și tu îi obții – vor veni la un moment dat tancuri de la Moscova să-ți ceară socoteala”, concluzionează Sumarokov.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Neașteptat unde a fost surprinsă Simona Halep, după divorțul de Toni Iuruc

Playtech.ro Gest ŞOC făcut de Camilla în timp ce SEMNA actul prin care a devenit REGINĂ! Nu s-a putut abţine, toţi au observat. FOTO

Observatornews.ro Înlăturarea lui Putin, cerută de deputaţi ruşi în Duma de Stat. Cele 4 acuzaţii aduse împotriva liderului de la Kremlin

Știrileprotv.ro De la „distrugătoarea de căsnicii”, la regina consoartă: reabilitarea Camillei (The Guardian)

FANATIK.RO Regina Elisabeta a II-a a lăsat o scrisoare, însă aceasta nu poate fi deschisă până în 2085. Cine este destinatarul

Orangesport.ro "De asta au grăbit căsătoria". Motivul ascuns al căsniciei Simona Halep - Toni Iuruc. Cine divulgă informaţia majoră

HOROSCOP Horoscop 11 septembrie 2022. Taurii ar fi bine să domolească impulsurile războinice, mai ales în momentele în care interacționează cu cei dragi