De Mihai Niculescu,

Directorii de spitale au fost o miză în lupta politică dintre PNL și PSD, iar o situație particulară a avut loc la Câmpeni, Alba. Odată ce în starea de alertă Ministerul Sănătății a preluat numirile și destituirile pentru managerii de spitale de la consiliile locale, directorul spitalului din Câmpeni a fost înlocuit cu Valentin Gog, de profesie chelner. A urmat însă modificarea în Parlament, de către majoritatea PSD, a hotărârii privind instituirea stării de alertă, astfel încât managerii de spitale să nu mai poată fi numiţi ori destituiţi decât de autorităţile locale. Așa se face că fostul manager Călin Bodea, de la PSD, a revenit la conducerea spitalului.

Cel care i-a ocupat scaunul pentru scurt timp, Valentin Gog, este profund indignat de faptul că a fost schimbat și consideră că era potrivit să ocupe funcția pentru că are “școala vieții”, vine din mediul privat și știe “cum se fac banii”.

“Școala vieții” e ultima instituție absolvită, potrivit contului său de Facebook.

“Şcoala vieţii e, cum să zic eu, şcoala…, eu zic că şcoala vieţii a mea face mai mult decât poate şi a domnului primar cu două facultăţi. Mai mult decât facultăţile dânsului, clar… Şcoala vieţii îţi oferă posibilitatea să iei deciziile corecte şi de moment, să ieşi dintr-o situaţie critică în orice moment, să te descurci” a declarat Valentin Gog într-un interviu acordat Digi24.

Valentin Gog se considera potrivit să conducă un spital, spunând că are experiența afacerilor.

“Eu vin din mediul privat, ştiu cum se fac banii în mediul privat, am o organizaţie foarte bună, am nişte performanţe în mediul privat deosebite, la fosta fabrică unde am fost director de producţie nu am scăzut niciodată sub 110 la sută producţia. (…) Automotive, componente electrice, o fabrică multinaţională care chiar e OK”, a vorbit Gog despre fostul său loc de muncă.

El consideră că fostul său job este o carte bună de vizită pentru un spital, iar meseriile chiar au legătură: “Are. Organizare, multe, decizii pe moment, foarte multe”.

Ultima sa activitate cunoscută de oamenii din Câmpeni era însă la restaurantul din localitate, iar oponentul său politic, primarul PSD, susține că era servit la masă de Gog și nu i se părea potrivită numirea sa în fruntea spitalului orășenesc.

Primarul PSD susține că Gog îl servea la masă

Numirea l-a enervat teribil pe primarul PSD Ioan Andreş, care a spus că nu acceptă ca spitalul să fie condus de angajatul unui restaurant.

“Dânsul mă ducea la masă şi, cunoscându-l, îi spuneam: «Uite, am nevoie de asta», mă servea la masă, deci pentru mine este doar tot chelner, nu vreau să jignesc branşa asta, pentru că nu e corect”, spunea edilul.

Valentin Gog se declară jignit de vorbele primarului şi spune că nu a fost niciodată chelner, ci director la respectivul restaurant.

“Asta e părerea lui şi ar fi vrut să îl servesc la masă. El zice, eu vă spun că nu am făcut-o. Şi dacă aş fi făcut-o înseamnă că mi-am făcut treaba cum trebuie şi l-am băgat în seamă ca pe oricare dintre clienţi, care acelaşi lucru nu îl face şi el cu locuitorii”, spune Gog.

De la centru, ministrul sănătății, Nelu Tătaru, susține că Valentin Gog a fost recomandat de rezultatele sale pentru funcția de director de spital, fără să cunoască faptul că vine de la restaurantul din localitate.

“Nu am ştiut absolut nimic, pentru mine a însemnat să corespundă la nivelul resurselor umane din minister ca şi criteriu, sunt nişte criterii, să ai cursuri superioare pe care vi le-am repetat, să ai cursuri de management”, a explicat demnitarul.

Din tot acest război politic, pacientul este cel care pierde, în absența unor decizii de management potrivite. Existența conflictului este recunoscută chiar de ministrul sănătății.

“Un partid vrea să îşi păstreze acolo un director pentru că sunt tot felul de interese la tot ce înseamnă angajări, la tot ce înseamnă achiziţii, dar partea medicală este lăsată la urmă. Şi atunci interesul politic…”, spune Nelu Tătaru.

