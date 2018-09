„M-am simțit foarte fericită și mi-a plăcut foarte mult scena”, a spus Avila. „Am vrut să arăt lumii că nu există bariere”, a spus ea , care a fost prezentă la un bal organizat de designerul Talisha White „Ea a fost un supermodel ocupat”, a spus White despre atenția Avilei și visul ei în Statele Unite, țara de origine și în întreaga Europă, potrivit dailymail.co.uk.

„Misiunea afacerii mele este de a schimba lumea , la un moment dat, dar știu că nu voi face asta doar făcând rochii drăguțe . Vor fi femeile care poartă aceste rochii frumoase „, a spus White. „Oamenii ca Marian Avila și Tae McKenzie, care distrug limitele în industria modei”, a mai spus designerul.

„Mă bucur foarte mult pentru ea. Se întâlnește cu Vogue. Se întâlnește cu Bazarul lui Harper. Se întâlnește în diferite showroom-uri, în diferite agenții de modeling', a spus White.

Avila a defilat alături de modele de toate vârsteșe, inclusiv Tae McKenzie, care folosește un scaun cu rotile.

McKenzie are o formă rară de epilepsie care provoacă accidente vasculare cerebrale. Ea a declarat pentru WFMY2 că dorește să o facă în New York Fashion Week pentru a încuraja alte femei și fete. „Sunt atât de mulți oameni în situația mea care nu cred că dramele sunt posibile”, a spus ea. Nu e nimic ce nu poți face. Doctorii pot spune un lucru, dar Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt „, a adăugat McKenzie.

