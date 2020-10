Un nou scandal în PSD din cauza listelor pentru alegeri. Sorin Grindeanu, acuzat că l-a pus cu forța pe omul lui Ponta pe lista pentru Senat: “Propunerile votate au fost aruncate la gunoi”

Ioan Crina (foto), cel care ar fi fost votat pe primul loc pe lista pentru Senat, descrie mecanismul prin care Ion Mocioalcă, în prezent deputat, ar fi fost pus peste rând pe poziția eligibilă pentru alegerile din 6 decembrie.

“Noi am votat o listă și am fost votat primul la Senat, pe singurul loc cu șanse. Se auzea de revenirea în PSD a lui Ion Mocioalcă și l-am somat pe liderul de filială, Silviu Hurduzeu, să supună la vot prezența omului lui Ponta pe listă, dar a refuzat. Apoi am înțeles de ce. Ar fi picat la vot. Așa au preferat ca, după votul nostru, să schimbe prima poziție de la Senat și să îl pună fără votul organizației, adică nestatutar. Filiala ar trebui să fie cea care face propunerile, iar conducerea centrală doar le validează sau invalidează”, afirmă Crina.

În vârstă de 62 de ani, Ion Mocioalcă este unul dintre parlamentarii longevivi ai PSD. Intrat în PDSR în 1994, Mocioalcă a fost ales deputat în 2000, iar de atunci a ajuns la cinci mandate consecutive.

Victor Ponta și Ion Mocioalcă. Foto: Facebook/Ion Mocioalcă

Consilierul județean îl arată cu degetul pe Sorin Grindeanu pentru această operațiune.

Grindeanu are o relație foarte bună cu Hurduzeu. Au fost colegi de bancă din școala primară și până în facultate. Hurduzeu îi e dator lui Mocioalcă. El l-a făcut și prefect, și președinte de CJ. Și l-a răsplătit, cu ajutorul lui Grindeanu. Ioan Crina, candidat PSD

Un alt membru nemulțumit al filialei, care a preferat să rămână anonim, a întărit acuzațiile lui Ioan Crina.

“Sorin Grindeanu minte spunând că Organizația Județeană PSD l-a votat. Propunerile votate au fost aruncate la gunoi de către Grindeanu, el dând ordin ca Mocioalcă (finul lui Victor Ponta) să fie pus primul. Vreau sa menționez că Mocioalcă a plecat de la conducerea PSD Caraș-Severin acum doi ani pentru a se alătura nașului lui în ProRomânia, iar acum, nemaiavând loc eligibil, a făcut un blat politic cu Grindeanu!”, susține acesta.

Conducerea centrală păstrează tăcerea. Liderul de la Caraș, răspunsuri pe lângă subiect

Deputatul Ion Mocioalcă nu a dorit să comenteze acuzațiile. A spus doar că tocmai merge la filiala PSD Caraș pentru a discuta cu oamenii.

Silviu Hurduzeu, liderul organizației și președintele Consiliului Județean Caraș, a fost interesat, înainte de toate, să știe cine sunt nemulțumiții. A evitat apoi să răspundă la întrebările-cheie.

Sorin Hurduzeu (PSD) a postat în urmă cu o lună o urare de La Mulți Ani pentru Victor Ponta (Pro România) pe contul său de Facebook

Sorin Hurduzeu: Domnul Crina nu a mai dorit să fie listă.

Libertatea: Dumnealui spune că da.

– Eu vă spun. Dumnealui nu a mai vrut să fie pe listă, pe altă poziție.

– Păi, domnul Crina spune că singurul loc eligibil, pe care ar fi fost ales de filială, de altfel, este primul loc. Și acela după redistribuire.

– Bine.

Liderul PSD Caraș nu a vrut să lămurească nici acuzația că l-a pus pe Ion Mocioalcă pe listă fără votul filialei.



Sorin Hurduzeu: Candidatura domnului Mocioalcă, conform statutului PSD, a fost validată de Consiliul Politic Național.

Libertatea: Fără să fie votată în filială?

– A fost validată, conform statutului. Pentru că validarea o face Consiliul Național.

– Da, dar propunerea nu trebuie votată de filială?

– A fost conform statutului, vă repet, validată de către Consiliul Național.

În privința implicării lui Sorin Grindeanu în această ecuație, Hurduzeu a spus că nu a avut un rol special.

Libertatea: Colegii vă acuză că v-ați folosit de relațiile bune cu domnul Grindeanu pentru a-l impune pe Ion Mocioalcă pe liste.

Sorin Hurduzeu: A fost o negociere și la nivel național și candidatura domnului Mocioalcă a fost acceptată și de către conducerea la nivel național, nu doar de către domnul Grindeanu.

Fostul premier Sorin Grindeanu, revenit și el recent în PSD, nu a răspuns nici la telefon, nici la mesajele de pe WhatsApp.

foto: Express de Banat

