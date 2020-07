Preotul Bogdan Chiorean este uimit că mulți dintre semenii săi mai cred în teoriile conspirației după valul de infectări și pacienți decedați, ori grav afectați de coronavirus. Părintele Chiorean susține că poziția Bisericii Ortodoxe Române a fost întotdeauna provaccinare și de susținere a eforturilor medicilor și a actului medical în sine, în condițiile în care unii autodeclarați „creștini” resping sub diferite pretexte vaccinarea și spun că virusul COVID nu există.

„Eu nu pot să-mi imaginez că la ora actuală, după atâtea luni și atâtea probleme câte a creat la toate nivelurile societății acest coronavirus, încă sunt oameni care pun problema existenței. Putem pune orice problemă – că există costuri, că există simptome sau că nu există – dar problema existenței virusului mi se pare că nici n-ar trebui discutată măcar”, a spus preotul Bogdan Chiorean, miercuri seara, la Digi24.

Preotul Chiorean a observat o legătură între curentul antivaccinist și teoriile conspiraționiste despre pandemia de Covid-19, care capătă tot mai mare amploare. „E un trend acum să nu mai crezi în nimic. Nici în Covid, nici în vaccinuri, în medici, în specialiști”, a spus preotul.

Efectele grave ale unor boli pot fi prevenite prin vaccinare, iar asta se poate vedea prin sechelele pacienților care nu au fost vaccinați pentru afecțiunea respectivă. Iar vaccinul, ca orice alt medicament banal, are efecte adverse și ar putea afecta negativ pe unii dintre pacienți, atrage atenția preotul.

Recomandări De ce explodează numărul de cazuri de COVID-19 în România: “Este ca şi cum încercăm să stingem focul cu o singură găleată”

„Dacă ne gândim la bolile copilăriei, în special la rujeolă, în America, din 2002 nu mai există rujeolă, pentru că în 1990 a fost o epidemie cu aproximativ 10.000 de decese, cele mai multe la copii sub 5 ani, la care se adaugă copiii rămași cu sechele, cu meningo-encefalite, retard psihic, complicații, care au afectat în mod grav și definitiv calitatea vieții celor care au rămas în viață. La noi, rata de vaccinare scade, din nefericire, pe an ce trece, iar asta pentru că există tot felul de teorii conspiraționiste”, a mai spus preotul.

Singura metodă pentru a lua o decizie corectă, cel puțin în cazul părinților care ar trebui să-și vaccineze copiii, este de a te informa înainte de a alege un vaccin sau altul. Care poate avea efecte adverse, la fel ca și banalul algocalmin.

„De foarte multe ori, se spune că vaccinul ar avea și efecte adverse. Da, este un lucru pe care trebuie să-l știe toată lumea. Dar dacă vă uitați, pe prospectul oricărui medicament există efecte adverse. El este un preparat chimic, care are efecte adverse, uneori deloc neglijabile. De exemplu, dacă am lua banalul algocalmin – care acum, slavă lui Dumnezeu, se dă doar la recomandarea medicului, pe rețetă – dacă citim tot prospectul, la un moment dat scrie că în anumite situații poate să conducă la deces, crește riscul de deces. Așadar, efecte adverse avem, problema este să luăm decizii informate. Am fost întotdeauna, ca și poziția Bisericii, de altfel, pentru o vaccinare, dar nu pentru o vaccinare obligatorie”, a explicat preotul.

Sursa foto: captura Youtube

Citeşte şi:

De ce explodează numărul de cazuri de COVID-19 în România | “Este ca şi cum încercăm să stingem focul cu o singură găleată”, crede Vlad Mixich

Cum și-a desenat familia o fetiță de opt ani, abuzată sexual de tatăl ei. Pedeapsa scandaloasă primită de bărbat

Doctor al Universității din București, despre violența online: “Suntem responsabili pentru că punem mai mult preț pe popularitate decât pe respect”

PARTENERI - GSP.RO FOTO Noua cucerire a lui Ion Ion Țiriac este amețitoare! Cu ce star WTA se iubește acesta

PARTENERI - PLAYTECH.RO Cu cine s-a iubit Sorana Cârstea, până să aibă o relație cu fiul lui Țiriac. Pe mulți i-a surprins asta

HOROSCOP Horoscop 23 iulie 2020. Gemenii ar trebui să prețuiască mai mult oamenii, mai ales pe cei dragi