Mai multe gropi în piatră conțineau urmele a două exemplare de sauropod, un tip de dinozaur care a trăit în perioada Cretacicului timpuriu, a declarat Lida Xing, paleontolog și profesor asociat la Universitatea de Geoștiințe din China.

Dinosaur footprints dating back 100 million years have been discovered in Leshan, China after a sharp-eyed diner spotted them in a restaurant’s outdoor courtyard. pic.twitter.com/HFcJdIDNaq