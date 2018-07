Vanessa Paradis s-a căsătorit cu regizorul Samuel Benchetrit

În timpul ceremoniei care a avut loc la primăriei din Saint-Siméon, cântăreața a purtat o rochie crem, cu volane.

Alături de cei doi miri au fost și cei doi copii pe care actrița îi are cu Johnny Depp, Lily-Rose, în vârstă de 19 ani, și Jack, de 16 ani, despre care în ultimele zile presa a scris că are probleme de sănătate.

Lily-Rose Depp ? – who is to star in #TheKing alongside #TimothéeChamalet & #RobertPattinson attended her mom’s wedding near Paris today. Vanessa Paradis married a French director and writer pic.twitter.com/Frtu56sIq6

— Stephanie (@TigerMarlowe) June 30, 2018