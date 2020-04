De Mihai Toma,

”Nu mai este în comă, așa că, fără îndoială, sunt vești bune. Respiră singur, iar acesta este un lucru pozitiv. Protocolul a fost respectat. Vineri seara au oprit anestezicele. Acum respiră singur. E foarte obosit, vă dați seama, și va dura ceva recuperarea. Se află sub o supraveghere continuă și sperăm să nu apară complicații”, a spus Guerra, conform RTL Foot.

Salomon Junior Sambia a fost infectat în timp ce își făcea cumpărăturile, iar starea sa de sănătate a suferit o deteriorare galopantă.

”A avut probleme gastrointestinale și trei zile s-a plâns de diaree. Marți, 22 aprilie, a venit la spital, unde i-au și făcut testul de Covid-19 pentru orice eventualiatate, care i-a ieșit negativ. Totuși, miercuri infecția s-a extins la plămâni și starea lui s-a agravat. Așa că l-au internat de urgență”, a explicat agentul Guerra.

Sunt surprins cum de s-a putut îmbolnăvi! El a respectat distanțarea socială și a procedat mereu corect. Probabil că a luat virusul de la cumpărături. Impresarul Frederic Guerra:

