Medicul Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din Bucureşti, a vorbit, la Interviurile Libertatea LIVE, despre actrița Stela Popescu. Medicul este de părere că marea actriță putea fi salvată, dacă era dusă la spital la timp.

Urmăriți mai jos interviul cu medicul Monica Pop:



„Am văzut-o la filmări la telenovela Aniela, mi-aduc aminte că a ieșit cu bigudiurile pe cap și era foarte sociabilă. Făcea schimb de rețetă de spanac cu cineva. Vorbea cu toată lumea. La 80 de ani, la spectacolul dedicat ei, în primele rânduri stătea și Cristina Stamate. Nu-mi venea să cred că are 80 de ani. Avea niște piciorae. Dacă nu știai ce vârstă are, ai fi crezut că are 30 de ani. Era pe tocuri, a cântat și a dansat inimaginanbil. Nu îmi vine să cred că nu mai e…

Îmi pare rău că am ajuns să discutăm despre ce s-a întâmplat la gala aceea. Fiecare om în situația asta are niște emoții, care au amplificat starea de fond. Orice fel de emoție e periculoasă. Mi s-a părut că are un ușor edem al feței, probabil a reținut lichid. A fost foarte clar instalarea unui accident vascular, anturaul dânsei ar fi trebuit să solicite o ambulanță. Cred că avea șanse, asta e dureros. Când știi că exista o șansă și nu foarte mică, o să rămână foarte greu acest lucru în sufletul fanilor ei.

Dacă un medic crede asta, dacă se făcea ceva atunci poate că avea o șansă. Cred că șansa exista. Ar fi trebuit pusă imediat pe tratament. Același lucru a pățit doamna Olga Tudorache pe scenă. Am intervenit imediat și a mai trăit 4 sau cinci ani.

Un accident cerebral modifică starea de spirit, comportamentul de moment. A fost la spectacol cu două săptămâni înainte și era cu totul altcineva și a avut un altfel de comportament…

Trebuia să se fi intervenit imediat. M-am gândit că poate doamna Stela Popescu, din ceruri, are puterea să-i ajute. E inadmisibil ce s-a întâmplat. Ar trebui în orice fel de împrejurare de genul acesta să existe o minimă pregătire. Nu toată lumea are ușurința de a vorbi în fața altora. Dacă se ducea imediat la medic, poate că se putea interveni imediat…

Nu am văzut asemenea manifestare din partea românilor. Toată lumea este într-o stare de șoc după moartea Stelei Popescu… N-a omorât-o nimeni, n-a lipsit nimic din casă. Când am aflat, de la directoarea de la Ambulanță, n-am putut reacționa. O știam pe doamna Stela Popescu cum era. Din păcate, n-a fost un zvon, am vrut să cred că e un zvon”, a declarat medicul Monica Pop.

Stela Popescu a murit joi, 23 noiembrie. Actrița era moartă de 12 ore, când a fost descoperită în holul casei. Aceasta a făcut accident vascular cerebral hemoragic sever și a intrat în comă.

Potrivit medicilor legiști, moartea Stelei Popescu a fost neviolentă și s-a produs în urma unui ”accident vascular cerebral sever incompatibil cu viața” care s-a produs ”la data de 22-23 noiembrie 2017”.