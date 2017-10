VIDEO | Stigmatizată în copilărie, respinsă de toți angajatorii, nu și-a pierdut nădejdea într-o minune. Femeia cu implanturi speciale în oasele pomeților poate duce de acum o viață normală

Operația în premieră în România realizată la Clinica stomatologică Implantodent din București a reușit. Zece ore a durat intervenția chirurgicală care face un om normal din femeia care s-a născut fără osul maxilar și fără o pare parte din bolta palatină, dar care acum, după implanturi speciale în oasele pomeților, are dantură, poate să mestece alimente, să se hrănească și să se hidrateze normal, să se integreze social și să aibă șansa de a-și găsi un loc de muncă. Stigmatizată în copilărie, respinsă de toți angajatorii, nu și-a pierdut nădejdea într-o minune, care a venit după patru decenii, în clinica medicului Chemal Taner.

Intervenția complexă a durat 10 ore. A fost o premieră în România, dar și pentru multe spitale din lume. Din cauza complexităţii cazului, pentru că femeii îi lipsea o mare parte a osului maxilar și a boltei palatine, putea deschide foarte puțin gura și avea căile respiratorii nazale obturate, intervenţia de reabilitare a danturii a fost realizată de o echipă de specialiști din mai multe domenii, respectiv doi chirurgi maxilo-faciali, un anestezist, un ORL-ist, doi medici implantologi, un protezist-ocluzolog și un tehnician specializat în reabilitări dentare special, coordonată de medicul Chemal Taner, specialist în implantologie.

Medicul Chemal Taner a explicat, pentru Libertatea, despre unicitatea intervenției.

”Este un caz tipic de implantologie avansată. Este vorba despre o pacientă care în antecedente a suferit de palatoschizis, de o despicătură a osului palatin, lipsind o parte din osul palatin din cerul gurii și din maxilar”, a spus Chemal Taner.

Pacienta a pierdut în timp și dinții naturali pe care exista o lucrare, maxilarul s-a atrofiat și mai mult, astfel încât, la 42 de ani și având în creștere un copil mic, nu se mai putea alimenta. Toate aceste probleme medicale aveau repercusiuni atât în plan familial, cât și în plan social.

”Din punctul nostru de vedere este o operație dificilă, unicitatea constă în faptul că, nemaiexistând os maxilar, suntem nevoiți să apelăm la alte tehnici și, totodată, la alte implanturi. În mod normal, în cazul în care există suficient os maxilar atât din punct de vedere volumetric, cât și din punct de vedere al densității, implanturile convenționale sunt prima și cea mai bună opțiune. Aici, neexistând os, trebuia să căutăm în altă parte loc de ancorare și singurele oase pe care le puteam utiliza sunt oasele zigomatice, oasele pomeților”, a explicat Chemal Taner.

Echipa medicală a stabilit ca, în decursul operației, să fixeze patru implanturi zigomatice în oasele pomeților, în condițiile în care partea anterioară și bolta palatină, din punct de vedere osos, nu existau.

Pacienta trăia o drama. De acum va avea o dantură mai bună decât a avut vreodată

Medicul Chemal Taner a mai spus că, în urmă cu cinci ani, specialiștii Clinicii Implantodent au realizat, atunci în premieră națională, o intervenție cu implanturi speciale zigomatice și pterigoidiene.

”De atunci am tratat sute de cazuri, iar acum avem expertiza ca să putem trece la un nivel superior și să ajutăm acest pacient care, din păcate, trăiește o dramă la ora actuală. Este important ca, odată cu încheierea operației, să îi putem reda și dantura. Pentru că, la urma urmei, își dorește dinți. Intervenția se desfășoară interdisciplinar, pentru că nu putem să o facem doar cu o echipă de dentiști. Avem nevoie de ORL-iști, și nu orice ORL-iști, ci specializați în astfel de intervenții, de anesteziști competenți, de chirurgi specializați în chirurgie maxilo-facială, de implantologi, parodontologi, proteziști, o întreagă echipă care va participa, pe parcursul a 6 sau 8 ore, la reabilitarea danturii acestei paciente”, spunea medicul înaintea operației.

A doua zi după operație, pacienta trebuie să aibă o viață normală

Medicul Chemal Taner așază România la loc de cinste pe harta mondială a implantologiei, după operarea cu succes a femeii care patru decenii a trait cu osul maxilar distrus și fără o mare parte din bolta palatină.

”Vrem să îmbunătățim simțitor calitatea vieții pacientei noastre. Pentru că un om fără dinți, un om care folosește proteze mobile, nu putem spune că are o calitate a vieții adecvată. Prin ceea ce facem noi, respectiv restaurând funcția, în primul rând, și estetica, în al doilea rând, îmbunătățim calitatea vieții pacienților noștri. Practic, a doua zi de la operație, pacienta trebuie să aibă o viață normal”, spune medicul Chemal Taner.

După 48 de ore de când se montează lucrările, femeia poate să mestece alimente, să se hrănească și să se hidrateze normal.

”Social, ea se va integra foarte repede, și am pretenția să spun că dantura actuală va arăta mult mai bine decât dantura pe care a avut-o ea. Compensăm pierderea osoasă cu o dantură foarte bine gândită din punct de vedere funcțional, pentru că dacă dantura, dinții nu funcționează corect, nu funcționează fiziologic, implanturile vor fi suprasolicitate”, explică medicul.

Intervenția nu s-a rezumat doar la maxilarul superior.

”La maxilarul inferior, numit mandibulă, din păcate exista o dantură de tip terminal, afectată ireversibil de boala parodontală, iar dinții aceia, care nu mai aveau un suport osos adecvat, au migrat foarte mult înainte. Vom extrage și acei dinți, vom insera implanturi după o tehnică specială numită total fix și la mandibulă, astfel încât reabilitarea va fi bimaxilară. De aceea, și timpul necesar intervenției a fost prelungit. Specificitatea implanturilor zigomatice este că ele se inserează în oasele pomeților, în vecinătatea orbitei, în vecinătatea unor formațiuni anatomice cu risc vital .De aceea este nevoie de o echipă de profesioniști și aparatură de mare complexitate, așa cum există în Clinica Implantodent”, mai spune Chemal Taner.

Stigmatizată în copilărie, respinsă de toți angajatorii, nu și-a pierdut nădejdea într-o minune, care a venit după patru decenii

Pacienta povestea înainte de operație ce viață grea a dus timp de patru decenii. Stigmatizată în copilărie, ridiculizată de colegii de școală, respinsă de toți angajatorii, femeia nu și-a pierdut nădejdea într-o minune ce ar putea veni într-o zi. Și a venit de la medicul Chemal Taner.

”Am 42 de ani, m-am născut cu această boală Mi-a fost foarte greu toată viața. Sper ca acum să se rezolve prin operație. Boala mea se manifestă prin a vorbi greu, probleme cu dantura. Mi-a fost greu să mă integrez în societate. Din fericire, am reușit cu aceste operații. Pe domnul doctor l-am cunoscut acum zece ani. Am intrat la dânsul în cabinet fără să știu cine este. Am revenit la dânsul pentru că este cel mai bun medic stomatolog, singurul care mă poate ajuta. În copilărie, am trecut peste răutăți.

Acum zece ani, domnul doctor mi-a mai făcut o lucrare, A fost foarte bună, dar având problema pe care o am, neavând mugurii dentari formați, normal că nu a rezistat. Și am revenit la domnul doctor pentru a face dantura, fiind ultima șansă. Mi s-a spus că este ultima șansă cu implanturile zigomatice pentru a mânca, pentru a vorbi. Doctorul este singurul care mă poate ajuta să duc o viață normală. Am încredere deplină în domnul doctor, este un om special. Mănânc foarte greu m-am lovit de foarte multe uși închise, am pierdut multe joburi din cauza acestei boli, dar merg mai departe”, spunea femeia înainte să înceapă operația.

Intervenția chirurgicală a reușit. Femeia de 42 de ani abia așteaptă să-și strângă în brațe soțul și copilul. Să intre cu toții într-o viață nouă, în care să poată spune, cu toată gura, celor care nu i-au trântit niciodată ușa în nas, care i-au dar speranță, au susținut-o și au ajutat-o necondiționat: ”Mulțumesc!”.

Operația realizată la Clinica Implantodent este o premieră în România. Deși cazul era foarte dificil, echipa medicului Chemal Taner i-a dat femeii o nouă șansă, poate chiar ultima din viața ei, după cum spune chiar ea.

Planificarea cazului, atât protetic cât și chirurgical, s-a realizat cu ajutorul tehnologiei avansate de care dispune clinica Implantodent. Specializați în tratarea unor cazuri aparent fără solutie de tratament, mai exact în reconstrucții complexe ale maxilarelor atrofiate, de multe ori imediat și cu lucrări fixe, medicii de la Implantodent dau, de două decenii pacienților români și străini șansa la o viață normală.

Clinica Implantodent este singura din România care realizează tratamente de implantologie avansata cu ajutorul tehnicilor avangardiste și a implanturilor speciale, cum sunt cele zigomatice și pterigoidiene.

Medicul Chemal Taner, care în 2014 a mai realizat o premieră în România după ce i-a făcut patru implanturi zigomatice unei o paciente rămasă fără niciun dinte și cu osul maxilar atrofiat, este doctor în ştiinte medicale, specialitatea implantologie orală, al Universității de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. A absolvit Facultatea de Stomatologie în 1997, iar în 2006 a obţinut un masterat în parodontologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi. În 2012 a terminat un masterat în implantologie, absolvit la UCLA, în Statele Unite ale Americii. De-a lungul anilor, a urmat numerose cursuri de specializare în afara ţării. Chemal Taner deține două premiere naționale și una mondială în implantologia orală.

CITEȘTE ȘI:

EXCLUSIV/ Falimentul Omnia Turism răscolește problemele din turism care nu se vor rezolva