De Dragoș Tănase,

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, printre altele, că îşi doreşte sancţiuni drastice pentru criminali, violatori şi pedofili şi astfel va da ordonanţe de urgenţă pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viaţă, respectiv înăsprirea pedepselor pentru aceste fapte.

„Am spus că vreau sancţiuni drastice pentru criminali, violatori şi pedofili. Voi da OUG pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viaţă, respectiv înăsprirea pedepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranţă pentru lipsa de umanitate şi lipsa de respect faţă de cetăţean. Am zero toleranţă pentru greşeli, de la atitudini lipsite de responsabilitate şi profesionalim, la erori dovedite de procedură şi nerespectarea legii”

Premierul Viorica Dăncilă: