Raportul AIAS, publicat la un an de la accident

Cu parașuta folosită în ziua fatidică, bărbatul a mai realizat 26 de salturi. Accidentul nefericit a avut loc în 30 iunie 2024, pe aerodromul din Clinceni, județul Ilfov. După mai bine de un an de la eveniment, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a publicat raportul care explică condițiile în care s-a produs accidentul.

Vlad era printre cei mai experimentaţi sportivi ai unei societăți din Clinceni, care oferă servicii de instructaj pentru cei care doresc să învețe parașutismul recreativ. Bărbatul făcea parte și dintr-o formație de cinci persoane care participa la competiții interne și externe de „formation skydiving”.

Vlad Aniţuloaiei, instructor de parasutism
Vlad Aniţuloaiei

Parașuta principală, deschisă la 900 de metri altitudine

„În data de 30 iunie 2024, pe aerodromul Clinceni (LRCN) a fost planificată activitate de zbor de pentru lansări parașutiști de la o înălțime de 4.000 metri, cu aeronava Pilatus PC6. Activitatea de zbor a fost începută cu efectuarea pregătirii nemijlocite, în cadrul căreia parașutiștilor participanți le-au fost aduse la cunoștință condițiile meteorologice, tipul salturilor ce vor fi executate și s-au recapitulat procedurile și regulamentul asociației. 

Parașutistul implicat în eveniment a părăsit bordul aeronavei, a evoluat în cădere liberă, a deschis parașuta principală la o înălțime de 850-900 metri și a continuat zborul normal până la o înălțime de aproximativ 50 metri. Apropiindu-se de sol, a intrat într-o evoluție ce a avut ca rezultat atât creșterea vitezei de înaintare cât și a vitezei verticale, viteze ce nu au fost reduse până la contactul dur cu solul”, se precizează în raportul AIAS.

În urma impactului, Vlad Aniţuloaiei și-a pierdut cunoștința și au fost necesare îngrijiri medicale pentru stabilizarea acestuia în vederea transportării la spital cu un elicopter SMURD. Parașutistul a decedat după 1 oră și 25 minute de la internare. Leziunile traumatice au arătat un impact cu solul la o viteză de înaintare semnificativ ridicată.

VEZI GALERIA  FOTO

Deținea licența de „parașutism categoria C”

Membrii echipei de anchetă au verificat parașuta victimei, dar nu au identificat defecțiuni. Bărbatul era deținător de licență validă și a fost autorizat să desfășoare activități de parașutism în România, în limita calificării „parașutism categoria C”. 

Potrivit legislației, parașutistul deținător de licență clasa C este eligibil pentru calificarea de instructor, exceptând calificarea de instructor de tandem, poate participa la salturi demonstrative, poate fi pasager în tandem pe timpul pregătirii pentru calificarea de instructor de tandem și pentru calificarea de reînnoire de licență. 

Condițiile impuse sunt să aibă cel puțin 200 salturi în care să acumuleze cel puțin 60 minute de cădere liberă controlată și să finalizeze cu succes 50 formații preplanificate sau 50 formații de parașutiști din cădere liberă, cel puțin câte 10 din fiecare, iar la fiecare formație să participe cel puțin 4 parașutiști. De asemenea, trebuie să promoveze o serie de examene scrise, orale și practice. 

Surpriza anchetatorilor a venit în momentul în care a fost finalizat raportul de expertiză medico-legală.

„Examenul toxicologic a evidențiat prezența în sânge a alcoolului și, de asemenea, prezența componentei psihoactive principale a canabisului (tetrahidrocanabiol). Alcoolemia evidențiată sugerează faptul că de la încetarea consumului de alcool până la momentul executării saltului nu a fost o distanță temporală de minim 8 ore. 

În literatura de specialitate se afirmă că tetrahidrocanabiolul este responsabil de principalele efecte psihoactive ale consumului de canabis, cele mai frecvente fiind sedarea, euforia, halucinațiile auditive, vizuale sau tactile, diminuarea atenției, afectarea timpilor de reacție, distorsionarea timpului. 

Printre efecte se numără o percepție deformată a trecerii timpului, în sensul de încetinire a reacțiilor de integrare în mediu, implicit cu aprecierea deformată a distanțelor, astfel încât diminuarea capacității fizice de a acționa pentru a încerca să-și salveze viața poate fi rezultatul asocierii substanțelor relevate de examenul toxicologic”, se afirmă în documentul consultat de Libertatea. 

Cu alte cuvinte, aflat sub influența substanțelor interzise, Vlad Aniţuloaiei nu ar mai fi fost capabil să ia deciziile corecte astfel încât să aterizeze în condiții de siguranță.

Reprezentanții AIAS au analizat ultimele secunde ale zborului, pe baza unor filmări realizate la fața locului, și au concluzionat că la apropierea față de sol parașutistul a început un viraj pe partea stângă, concomitent cu accelerarea parașutei. 

Zborul în coborâre a continuat cu un viraj pe partea dreaptă și cu mărirea vitezei de înaintare. La un moment dat, acesta a încercat să redreseze parașuta însă nu a mai avut timp pentru că a urmat prăbușirea pe sol. 

„Accidentul a fost cauzat de impactul dur al parașutistului cu solul la viteză de înaintare mare, pe fondul diminuării capacității fizice de a acționa pentru a încerca să-și salveze viața”, este concluzia finală a anchetei desfășurate în acest caz.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Nouă migranți irakieni au fost ascunși în rezervoarele camioanelor pentru a trece ilegal frontiera. Ce a atras atenția la Giurgiu

 1 comentariu
Comentarii (1)
Avatar comentarii

ionels 27.09.2025, 12:57

At least he died happy...

Alte știri

Nouă migranți irakieni au fost ascunși în rezervoarele camioanelor pentru a trece ilegal frontiera. Ce a atras atenția la Giurgiu
Știri România 21:33
Nouă migranți irakieni au fost ascunși în rezervoarele camioanelor pentru a trece ilegal frontiera. Ce a atras atenția la Giurgiu
Nici polițiștii nu vor creşterea vârstei de pensionare: „Orice modificări ar crea instabilitate”
Știri România 20:30
Nici polițiștii nu vor creşterea vârstei de pensionare: „Orice modificări ar crea instabilitate”
Monden

Cum se menține în formă Ramona Bădescu la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit care este rutina ei zilnică. „Al doilea secret este un pic mai delicat”
Stiri Mondene 17:50
Cum se menține în formă Ramona Bădescu la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit care este rutina ei zilnică. „Al doilea secret este un pic mai delicat”
Ce face Bursucu' dacă e sunat de Mona Segall: „Mi-e dor de ea! O iubesc”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Ce face Bursucu’ dacă e sunat de Mona Segall: „Mi-e dor de ea! O iubesc”
Politic

Ilie Bolojan: Nu vom mări taxele, dar trebuie să mai tăiem din costuri. Datoria publică a crescut prea repede
LiveText
Politică 21:13
Ilie Bolojan: Nu vom mări taxele, dar trebuie să mai tăiem din costuri. Datoria publică a crescut prea repede
Partidele au cheltuit 172 de milioane de lei în opt luni din banii de la stat. Pe ce au dat cele mai mari sume
Analiză
Politică 20:00
Partidele au cheltuit 172 de milioane de lei în opt luni din banii de la stat. Pe ce au dat cele mai mari sume
