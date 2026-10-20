Angajații grupului Volkswagen ar putea rămâne fără majorări salariale până în 2030. Potrivit reprezentanților salariaților, conducerea a transmis această direcție responsabililor de resurse umane din întreaga lume. Aplicarea ei depinde însă de negocierile locale, iar compania nu a confirmat public planul.

Salariile ar rămâne la nivelul din 2026

Planul presupune păstrarea salariilor la nivelul actual timp de aproximativ patru ani, potrivit unei informări publicate de sindicatul IG Metall. Informația a apărut inițial în Süddeutsche Zeitung și a fost confirmată de reprezentanții angajaților. Directiva internă ar fi în vigoare de la începutul lunii octombrie.

Grupul are aproximativ 660.000 de angajați în întreaga lume, dintre care 275.000 în Germania. Planul depășește astfel marca Volkswagen și privește și alte companii ale grupului. Totuși, angajații sunt acoperiți de contracte diferite, iar condițiile salariale se negociază separat.

Aceiași bani în cont, dar mai puține lucruri cumpărate

Înghețarea salariului nu înseamnă automat reducerea sumei primite lunar. Pierderea apare dacă prețurile continuă să crească: angajatul încasează aceeași sumă, dar plătește mai mult pentru cumpărături, facturi și servicii.

IG Metall estimează că puterea de cumpărare ar putea scădea cu aproximativ 10% sau mai mult până în 2030, dacă scumpirile continuă într-un ritm asemănător celui din ultimii ani. Este o estimare condiționată de inflație. Separat, documentele interne citate de presa germană ar prevedea și reduceri ale bonusurilor și altor beneficii, relatează Tagesschau.

Sindicatul cere creșteri de 5%, conducerea urmărește înghețarea

Direcția conducerii intră în conflict cu solicitarea IG Metall: o majorare salarială de 5% pentru o perioadă de 12 luni. Reprezentanții angajaților anticipează o opoziție puternică și subliniază că salariile se stabilesc prin negocieri. Volkswagen a refuzat să comenteze informațiile, catalogându-le drept speculații, potrivit Reuters.