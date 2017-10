Știu că numele nu-ți spune nimic, dar fii atent la dotări: procesor Deca Core (10 nuclee) cu 2.3 GHz; 4 GB RAM; 32 GB memorie internă, cu suport MicroSD până la 128 GB; ecran curbat de 5,5 inch, protejat de-un strat de Corning Gorilla Glass 3; camera din spate are 16 MP, iar aia frontală – 5; filmează la rezoluție 4K; bateria are o capacitate de 3180 mAh, mai mult decât orice iPhone. Are și cititor de amprentă, dacă-ți trebuie neapărat.