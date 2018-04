Tuning de laptop. Idei nebune care iti fac laptopul unic

Un laptop nou nu garanteaza intotdeauna multumire totala. Da, poate sa fie puternic si da, poate sa fie placut din punct de vedere al designului, insa sunt oameni care vor mult mai mult. Acesti oameni sunt cei care dau valoare unui produs, indiferent ca este un laptop second hand sau unul scos dintr-un sertar uitat inchis pentru mult prea mult timp.

Iata cateva idei nebune prin care orice tip de laptop se poate transforma intr-o atractie instanta si care au fost puse in practica de cei cu adevarat pasionati de computere.

Laptopul Chitara. Este greu de imaginat un laptop care are forma de chitara, insa LCDetar este realitate si este construit de americanul Ben Lewry. Ideea este simpla: se merge intr-un magazin de profil, se ia un laptop second hand cat de cat echilibrat, se merge intr-un magazin de muzica, se ia o chitara electrica si se aplica putina magie in urma careia cele doua se sincronizeaza, putand sa produca sunete cu adevarat wow.

Laptopul din aur. Nu poate fi gasit in niciun magazin, insa exista si este imbracat in aur de 18 karate. Chiar daca este vorba despre un laptop vechi, care nu are dotari prea impresionante, este cu siguranta cel mai scump gadget de acest fel din lume (Asta daca nu exista pe undeva laptopul din platina).

Laptopul masina de scris. Unii oameni sunt nostalgici si accepta cu greu noua tehnologie. O parte dintre acestia isi duc nostalgia atat de departe, incat transforma gadgeturile moderne in dispozitive cu iz antic. Laptopul masina de scris arata foarte bine, insa pierde aproape toata flexibilitatea pe care un laptop ar trebui sa o ofere: are 10 kg, in loc de tastatura are taste de masina de scris si este greu de crezut ca poate fi transportat intr-o geanta de laptop. Totusi, creatorul sau, Nande Motukuruyo si-a atras aprecieri din toata lumea.

Laptopul diamant. Aminteam de laptopul din aur si spuneam ca este cel mai scump gadget din lume. Nu este! Exista si laptopul diamant, creat din aur alb si sute de diamante micute care ii cresc valoarea la peste 300 000 de dolari. Daca se ia in considerare si forma sa de lalea, se poate spune cu mana pe inima ca este un laptop cu adevarat unic. Si nu, nu este nici pe departe cel mai scump laptop din lume, existand si unul de 1 milion de dolari, insa este prea mult pentru puterea noastra de intelegere.

Intr-o alta ordine de idei, cei care doresc un laptop bun nu trebuie sa se dea de trei ori peste cap si sa investeasca milioane intr-o astfel de piesa. Expertii de la preturibune.ro recomanda cateva variante second hand sau refurbished care au in dreptul lor valori de cateva sute sau cel mult mii de lei si da, pot fi personalizate, insa dupa imaginatia fiecarui utilizator in parte si dupa nebunia fiecaruia.