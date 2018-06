Câteva zile petrecute la plajă sunt ceea ce preferă mai mulți călători români pentru concediul din acest an. 65% dintre aceștia au plănuit o vacanță la plajă, conform studiului internațional despre călătorii realizat de un cunoscut motorul gratuit de căutare a ofertelor de călătorie, care compară cele mai bune oferte pentru bilete de avion, hoteluri și închirieri auto la nivel global.

Odată ce temperaturile urcă pe timp de vară, prețurile în marile orașe urmează treptat același curs, însă planificarea atentă și în avans a călătoriei poate îndepărta această barieră.

Află, așadar, care sunt cele mai ieftine destinații și, totodată, ce costuri de cazare trebuie avute în vedere pentru o săptămână la plajă în 2018

Cele mai căutate destinații de către români în perioada 1 iunie – 31 august 2018 sunt cele care împart același continent european și din care, implicit, nu lipsește un strop de mare. Grecia, Italia, Spania, Cipru sunt principalele țări către care mai mulți români se îndreaptă vara aceasta. În topul preferințelor se află Barcelona, care a înregistrat cele mai multe căutări de zbor, fiind urmată de Heraklion și Paphos. Totodată, Portugalia și Franța continuă lista destinațiilor către care românii zboară pentru o vacanță la plajă, rămânând în principal în Lisabona și, respectiv, în Nisa.

Dintre 10 cele mai populare destinații, cea mai ieftină din punct de vedere al costului de zbor este Atena. Un zbor dus-întors către capitala Greciei costă, în medie, 83 de euro / persoană. În această vară, odată cu introducerea ofertelor de zbor direct, Paphos a devenit mai accesibil călătorilor care pornesc la drum din București. Acest oraș cu ieșire la Marea Mediterană a urcat rapid în topul căutărilor, fiind a doua cea mai ieftină destinație în care poți ajunge plătind, în medie, 134 de euro pentru un zbor dus-întors în lunile de vară.

Costuri ușor mai ridicate sunt pentru o călătorie către Palermo, în medie de 140 de euro, fiind a treia cea mai ieftină destinație în care mai mulți români merg în concediu la plajă vara aceasta. Pe de altă parte, Lisabona este cea mai scumpă destinație, pentru care va trebui să plătești mai mult decât dublu, comparativ cu zborul către Atena, dacă ai în plan o vacanță acolo în această vară.

„Lunile calde de vară promit mai multe experiențe trăite sub cerul liber decât în orice altă perioadă din an. Marile orașe ale lumii își deschid porțile să întâmpine mai mulți călători decât în celelalte luni, iar cele cu ieșire la mare urcă din start în topul căutărilor. Deși costurile de călătorie sunt mai ridicate în această perioadă, rezervarea zborului cu 60 de zile în avans poate aduce economii, în medie de 34%, așa cum arată datele studiului nostru anual de zboruri. În plus, călătorii care caută inspirație și recomandări pot accesa gratuit opțiunea Descoperă și citi despre vacanțele la plajă”, a declarat Mircea Giurcă, purtătorul de cuvânt momondo în România.