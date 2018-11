Producătorii de dispozitive medicale obţin profituri uriașe din stimulatoare cardiace sau tije de corectare a coloanei vertebrale care nu au fost testate. Aceștia profită de lipsa unor legi care să le impună reguli stricte în acest domeniu.

Din Statele Unite şi Olanda, până în Coreea de Sud şi Australia, implanturile nesigure sau insuficient testate ucis aproape două milioane de oameni, notează sursa citată.

Informațiile au ieșit la iveală în urma unei investigații care a fost realizată de 250 de jurnaliști din 36 de țări. Ancheta arată că pe oameni sunt folosite implanturi care au eșuat la testele pe animale.

„Ne-am întrebat dacă am putea obţine aprobare pentru o meşă vaginală periculoasă şi absurdă… Aşa că am cumpărat o plasă de mandarine şi am întrebat autorităţile de reglementare dacă ar aproba aşa ceva. Iar ele nu au avut nicio problemă”, transmite Jet Schouten, reporter.