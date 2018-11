Prețul acestora va fi de 109 euro plus taxe și doar fanii care s-au înregistrat pe www.untold.com sunt cei care pot achiziționa abonamentele scoase la vânzare. Tot marți se vor putea cumpăra şi abonamente VIP la prețul de 269 de euro plus taxe.

UNTOLD 2019. Fiecare persoană care s-a înregistrat va primi pe mail un link unic, funcţional începând cu data de 20 noiembrie, ora 14.00, prin care va putea achiziţiona cel mult 4 abonamente. Cei care nu s-au înregistrat încă mai pot face acest lucru pe site-ul festivalului, www.untold.com.

Primele 15.000 de abonamente UNTOLD 2019 s-au vândut marți, 14 noiembrie, în mai putin de 3 minute. Deși inițial organizatorii au anunțat că vor fi puse în vânzare doar 10.000 de abonamente, la ora 14.00, când s-a dat startul vânzărilor, zeci de mii de fani așteptau să-și asigure locul pentru al cincilea capitol UNTOLD, ediție aniversară.

UNTOLD 2019. Pentru că interesul a fost unul extrem de mare, organizatorii au decis să ofere fanilor un 1 minut în plus pe pagina de cumpărare, timp în care, încă 5000 de fani și-au achiziționat abonamentul pentru festivalul UNTOLD, ediția 2019. Astfel că, în mai puțin de 3 minute, peste 15.000 de abonamente au ajuns la cei mai înfocaţi fani UNTOLD!

La cea de-a patra ediţie au participat 355.000 de oameni veniţi din întreaga lume, alături de 200 de artişti internaţionali, între aceştia regăsindu-se Armin van Buure, Black Eyed Peas, The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, Diplo, The Chainsmokers, Jason Derulo, Kygo, Afrojack, Don Diablo, Dimitri Vegas&Like Mike, etc. An de an, festivalul UNTOLD este unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa. UNTOLD 2019.

UNTOLD 2019. Află în ce perioadă se va desfășura UNTOLD 2019!

