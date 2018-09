A murit actorul Christopher Lawford, nepotul președintelui american John F. Kennedy

Christopher Lawford, fost actor la Hollywood, a apărut în filmele și serialele „Terminator 3”, „General Hospital”, „All My Children” și „Fraiser”.

Publicația americană că în copilărie, Christopher Lawford petrecea foarte mult timp alături de unchiul său, John F. Kennedy, președintele american ucis în timpul unei parade.

Totodată, Christopher Lawford a mai scris cartea „Symptoms of Withdrawl”, care a intrat pe lista cărților best-seller a The New York Times.

