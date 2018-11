Abonamente încărcate online, noua facilitate pentru a circula cu transportul în comun în Sibiu

„Tursib anunţă clienţii că pot să-şi formeze un cont de utilizator accesând opţiunea ‘My Tursib’ pusă la dispoziţie pe site-ul www.tursib.ro. După activarea contului de utilizator, procedura de încărcare a abonamentelor este mult simplificată. În plus, o persoană poate înregistra mai multe carduri Tursib, pe care doreşte să le încarce (de exemplu, un părinte poate încărca şi cardurile copiilor). De asemenea, dacă utilizatorul doreşte, poate activa opţiunea de recurenţă direct din pagina de plată, ceea ce înseamnă că EuPlatesc va încărca automat abonament lunar, la sfârşitul fiecărei luni, pentru luna următoare, până la dezactivarea opţiunii. Menţionăm că plata recurentă este procesată în condiţii de siguranţă, deoarece nu presupune salvarea datelor de card, utilizatorul având posibilitatea de a sista oricând plăţile ulterioare.

De asemenea, reprezentanții Tursib au început să vândă online și abonamente cu reducere de 50 la sută pentru elevi și studenți, pentru anul şcolar 2018 – 2019.

„Elevii şi studenţii ULBS beneficiază de reducere 50% la abonamentele pentru transportul public. Diferenţa de preţ este susţinută de Primăria Municipiului Sibiu, respectiv Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu. Pentru acordarea subvenţiilor la această categorie de abonamente, listele cu elevii/studenţii care au achiziţionat abonamente cu reducere trebuie să fie vizate de fiecare unitate de învăţământ în parte. Datorită faptului că situaţia elevilor/studenţilor se modifică la începutul fiecărui an şcolar/universitar, abonamentele cu reducere se pot încărca on line în perioadele decembrie – august pentru elevi, respectiv decembrie – septembrie pentru studenţi, a fiecărui an şcolar/universitar, după ce fiecare elev/student a încărcat un abonament la un punct de vânzare Tursib, pentru verificarea documentelor: adeverinţă sau carnet de elev/student vizat pe anul şcolar în curs şi vizarea listelor de către unităţile de învăţământ”, se mai menţionează în comunicatului Tursib.