Accesoriul la care Ana Morodan nu a renunțat nici în Asia Express

Chiar dacă are mereu ținute sport, cât mai lejere, Ana poartă de fiecare dată un accesoriu care să o scoată în evidență. Astfel, din nicio cursă nu lipsesc cerceii supradimensionați, broșele, ochelarii de soare cu diverse elemente florale sau inelele strălucitoare. Mai mult, chiar și rucsacul Anei a fost accesorizat cu două broșe pline de pietre. Aceasta și-a gândit ținutele înainte de a pleca din țară și era convinsă că toate aceste bijuterii îi vor ridica moralul în cursa infernală pe care o are de parcurs. De altfel, mulți dintre concurenți și-au adus cu ei câte un element important pentru confortul lor. Margherita, de exemplu, are mereu în rucsac odorizant de cameră, pentru că locul în care doarme trebuie să aibă un miros plăcut.

Filmările pentru cel de-al doilea sezon „Asia Express', cel mai dur reality show de aventură difuzat în România, au loc anul acesta în Sri Lanka și India. 9 perechi de vedete sunt hotărâte să străbată Drumul Elefantului pentru a ajunge la premiul de 30.000 de Euro și pentru a trăi experiența vieții lor. Fiecare pereche are la dispoziție un Euro pe zi și trebui să își găsească singuri mâncare, cazare și transport. Condițiile și cultura celor două țări sunt o mare provocare pentru concurenți, diferențele față de viața lor din capitală fiind uriașe.

