UPDATE ora 19:27: MAE informează că până în acest moment, autoritățile spaniole nu au identificat români printre victime.

„Reprezentanții oficiului consular au întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor informații cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate.

Până în acest moment, autoritățile spaniole nu au notificat oficiul consular cu privire la existența unor cetățeni români printre victime, iar la nivelul consulatului nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară în legătură cu acest accident”, a transmis MAE.

Autocarul care transporta călători a intrat în plin în pilonul unui viaduct din zona Aviles, o localitate din regiunea Asturias.

Accidentul s-a produs în jurul orei locale 13.40 și deocamdată nu se cunoaște cauza care a dus la producerea lui, dar principala ipoteză este că șoferul a suferit un infarct la volan.

At least four dead in a brutal crash of a bus against a pillar of a viaduct on a highway in Aviles (Spain)

fuck!!!!!!! was he driving a blind man or what???? pic.twitter.com/mW49P63iHi

— Jose/Sandra (@miHIJAmiDIABLO) September 3, 2018