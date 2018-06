Un autotren ce transporta un utilaj greu a intrat cu viteză într-o curbă periculoasă. Şoferul, în vârstă de 47 de ani, a pierdut controlul volanului. A reuşit să evite un stâlp de beton dar a ajuns cu autovehiculul pe câmp, acolo unde s-a izbit frontal de un adăpost de animale, scrie Observator.tv.

“Victima era prinsă sub roata camionului, partea dreaptă. Am săpat sub roată şi cu sculele hidraulice am reuşit să ridicăm camionul şi să extragem victima. L-a aruncat prin parbriz. A lovit ceva şi l-a aruncat prin parbriz şi a venit TIR-ul peste el”, potrivit martorului.

