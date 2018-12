Actorul Ernest Fazekas din „MAMMA MIA!” respectă cu sfințenie tradițiile de sărbători

Cum ar fi „achiziția bradului din Piața Obor, pe atunci plină doar de molizi (era în perioada comunistă) și decorarea lui cu aceleași decorațiuni. „Revederea anuală a acelorași globulețe mă fascina. Nu uit nici eterna cioplire a bazei bradului, care avea mereu un trunchi mult prea gros pentru suportul mult prea subțire”, spune Ernest.

Mirosul care îi aduce aminte de Crăciun este, fără îndoială, cel de conifere „pe care-l simțeai o dată pe an, în sufragerie. Dar, după ’90, de când a apărut și odorizantul de toaletă cu miros de brad, mi-am cumpărat un brad de Crăciun din plastic”, spune amuzat Ernest. El își amintește cu nostalgie de bucuria trăită atunci când a primit cadou de Crăciun un trenuleț electric, pe șine de 16mm. „O fiță pentru un copil din perioada comunistă!”, adaugă artistul, spunând că încă mai are mașinuțele și trenulețul de atunci. „Poate anul ăsta de Crăciun am să le cobor să mă mai joc din nou cu ele. Hm, uite ce idee mi-ați dat! Mai ales că jucăriile au și ele suflet. Știu din Toy Story 3„.

Dacă l-ar întâlni pe Moș Crăciun, i-ar mulțumi cu siguranță pentru că poate revedea pentru a 14-a oară „Singur Acasă”, unu și doi, iar ca tradiții el spune că le va respecta pe cele obișnuite „împodobitul, masa și pozele, pentru postările altora”. Până atunci, însă, el îi invită pe toți care își doresc să vadă alături de familie și prieteni un spectacol magic la reprezentația „MAMMA MIA!” de la Craiova, de pe 23 decembrie și la cel din București, de la Sala Palatului de pe 28 decembrie.

