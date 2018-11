„Nu e o operaţie grea cea de cataractă şi se pare că am făcut-o chiar la timp. Mă prezint în aceste condiţii pentru că vin aproape direct de la spital, dar nu puteam să lipsesc pentru că eu mai cred încă foarte tare în prietenie şi am vrut să fiu si de ceasta data, şi cu aceasta ocazie, alături de Marina. Totul este în ordine… am fost unul dintre puţinii curajoşi , am facut opratia la diferenta de o luna, prima data la ochiul drept si apoi la ochiul stang. Este vorba despre o operaţie de cataracta care nu are nicio legatura cu regimul meu strict de viata si sanatos, si asa cum mi a spus colectivul de medici.. Domnule Cristea mai uitati a si in buletin”, a spus Eugen Cristea pentu Antena Stars.

Eugen Cristea e mereu pus la patru ace, mai ales că-i place să iasă în lume cu soția lui, Cristina Deleanu, și ea actriță, cu 11 ani mai în vârstă. În timpul liber, Eugen Cristea, care este totodată un mare colecționar de cutii de chibrituri, pictează cot la cot cu soția lui, la un nivel destul de înalt, din moment ce tablourile lor sunt folosite ca decor în diverse piese de teatru în care joacă.

Citește și

VIDEO/ Florin Busuioc a fost adus la un spital din București cu un elicopter SMURD. Primele imagini cu actorul înainte de a fi urcat în elicopter