Paramedicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru celebrul actor, fiind declarat mort, fără a mai fi transportat la spital.

Cauza morții nu este cunoscută încă, dar surse apropiate familiei au declarat, pentru TMZ.com, că acesta ar fi suferit un atac de cord.

„Vestea morții lui ne-a luat prin surpindere! Inimile noastre sunt împietrite. A fost un om creativ, bun la suflet și plin de iubire. Îi vom simți lipsa”, a declarat un reprezentant al actorului, citat de The Sun.

Paul John Vasquez este cunoscut mai ales pentru interpretarea rolului Angel Ganz, în „Sons of Anarchy”, dar și din alte producții precum „CSI: New York”, „How I Met Your Mother” sau „ER”.

El a jucat și alături de Nicolas Cage și Idris Elba în „Ghost Rider”, iar în ultima vreme lucra la niște filme al căror scenarii le-a scris chiar el.

Serialul „Sons of Anarchy” pare urmărit de blesteme, după ce – la începutul lunii iunie – și Alan ONeill, un star al serialului american „Sons of Anarchy', a murit. Abia la sfârșitul lunii iulie s-a aflat cauza decesului acestuia.

Și tot în acest an, dar în luna mai, Fiul de 16 ani al actorului David Labrava, din „Sons Of Anarchy”, s-a sinucis.

„Sons of Anarchy” – Sinopsis

În orașul Charming există o comunitate unită, aflată sub „controlul” unui respectat și temut club de motocicliști, aceștia ocupându-se în principal cu traficul de armament, operațiune camuflată în spatele unui service moto. Jackson „Jax” Teller este unul din membri acestui club, el fiind fiul răposatului conducător al clubului și adjunctul lui Clarence „Clay” Morrow, cel care a trecut la conducerea clubului și care i-a devenit tată vitreg după ce s-a căsătorit cu mama sa Gemma. Proaspăt devenit tată al unui băiat și confruntându-se cu o serie de nelegiuri din partea clubului, Jax se găsește în postura de a reevalua scopul clubului și de a înțelege mai bine planul tatălui său pentru acest club, lucru care îi face pe cei din club sa îi pună la îndoială loialitatea (Sursa: cinemagia.ro).

FOTO – cinemagia.ro

VIDEO – Youtube.com