Peter Berling a murit la vârsta de 83 de ani. Anunțul trist a fost făcut de agenția producătorului. Acesta locuia în Italia de mai mulți ani.

Peter Berling locuia încă din anii 60 în Italia, la Roma, deși era din Germania. Peter Berling a jucat în peste 140 de filme și a devenit cunoscută datorită multitudinii de roluri pe care le-a avut, scrie hollywoodreporter.ro.

Câteva dintre filmele în care a jucat: Gangs of New York, The name of Rose, The wrath of God, Cobra Verde și multe altele.