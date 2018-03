A apărut în serialul “În puii mei”, a dat glas mai multor personaje Disney, joacă la Teatrul Excelsior, dar o găsim și în Casting, serial difuzat exclusiv online. Actrița Ana Udroiu povestește, pentru Libertatea, ce înseamnă să joci comedie “la foc automat” sau cum e să faci un proiect de la un capăt la altul.

Patru actrițe s-au ambiționat să creeze un proiect neobișnuit în branșă – un serial despre viața de actor independent, distribuit doar pe Internet. Ana Udroiu, Olimpia Melinte, Andreea Șovan, care a vorbit recent pentru Libertatea despre „Casting”, și Romina Sehlanec dau viață unor personaje foarte vii, colorate și mai ales exasperate de castinguri. Ana Udroiu recunoaște că pentru “Casting” i-a prins bine experiența de la serialul “În puii mei”, unde a jucat câteva roluri. “M-a ajutat să lucrez la foc automat, pentru că nu ai timp de repetiții. Primești textul cu o seară înainte, trebuie să-l înveți și când ești la cadru nu ai timp de repetiții foarte multe. Te ajută, te forțează să gândești foarte rapid totul”, spune ea.

Cel mai nou proiect al Anei Udroiu este să o interpreteze pe Vali, în serialul Casting. “Vali este o fată care s-a întors din Londra și nu-și mai găsește locul. Pentru că o parte din tine a rămas acolo, o parte n-a plecat niciodată de aici. Ea este într-o perpetuă căutare. Acolo e o industrie foarte bine pusă la punct, în care se intră foarte greu. Și este industria de aici, destul de puțin dezvoltată față de Vest, unde poți să creezi ceva”.

De altfel, cele patru actrițe consideră că fac un pionierat și că au demonstrat că “se poate” și în România duce un proiect la bun sfârșit. “Unul din scopuri a fost să inspirăm lumea să prindă curaj. Pentru că de-a lungul anilor ăstora în care am făcut meseria asta am întâlnit tot felul de oameni care voiau să facă un proiect, de teatru, de…Și tot timpul se urnea, se urnea și la un moment dat murea în fașă. Dacă îți pui toți nervii la bătaie, toată energia, se poate face ceva”, e de părere Ana.

Alături de colegele ei au reușit să atragă o echipă inimoasă, care le-a susținut ideea și au încheiat un prim sezon. Acum sunt în pregătire cu cel de-al doilea, pentru că le-a dat un fel de “dependență”.

Un “skill” aparte

Ana Udroiu are un anume “range” muzical când vine vorba să-și prezinte CV-ul – cel de soprană lirică lejeră. O aptitudine în plus, așa cum este dansul la unii actori. “Când eram în facultate am făcut ore de canto și ne-au testat. Mi-au spus că sunt soprană lirică lejeră, am ținut minte și am adăugat asta ca și skill. Nu sunt cântăreață, nu mă prezint așa. Sunt un actor care cântă”, explică Ana Udroiu.

