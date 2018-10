„Am scleroză multiplă. Am un handicap. Uneori cad. Scap lucruri. Memoria mea e încețoșată. Iar partea mea stângă cere indicaţii de la un GPS defect. Dar reușim. Și râd și nu știu precis ce voi face, dar o să fac ce pot eu mai bine. De când am fost diagnosticată, pe 16 august, la ora 10:13, am avut parte de suport din partea familiei mele și al prietenilor. (…) Dar eu sunt o persoană luptătoare și vreau ca viața mea să fie plină. Vreau să mă joc din nou cu fiul meu. Vreau să mă plimb pe stradă și să-mi călăresc calul. Am SM și sunt OK”, a scris Selma Blair.

Actrița spune că problemele au început acum multă vreme, dar nu le-a luat în seamă. Cel mai probabil suferă de aceasta boală de cel puțin 15 ani. Din păcate, nu există un tratament cunoscut pentru SM, dar există medicamente care ameloriază simptomele ei, potrivit bbc.com.

Selma Blair a jucat, printre altele, în ”Legally Blonde” şi franciza ”Hellboy”. În prezent ea este foarte fericită că a primit un rol în seria Netflix ”Another Life” care va fi lansată anul viitor.

Scleroza laterală amiotrofică este o boală neurologică gravă care cauzează slăbiciune musculară, pierderea progresivă a forței musculare asociată cu modificări ale tonusului muscular, atrofie musculară și tulburări comportamentale. Stephen Hawking, diagnosticat cu această boală în 1964, la vârsta de 22 de ani, a uimit lumea medicală, reușind să supraviețuiască bolii peste 50 de ani.

