Fostul ministru al Muncii spune că ceea ce s-a întâmplat miercuri în plenul Camerei Deputaţilor a fost orchestrat şi de alte forţe politice şi instituţii, precum DNA.

„Astăzi a fost o încercare de forţă, de a da jos preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. Ştim că urmează un an electoral şi tot acest stat paralel nu face altceva decât să ne aducî în postura de anu avea un candidat viabil în campania electorală. Dar, ce mi se pare mai îngrijorător, sunt cele două subiecte. Unul, că s-a cerut recocarea a doi vicepreşedinţi ai Camerei Deputaţilor din partea PSD-ului. Ne întrebăm de ce pentru al treilea nu s-a cerut. Este vorba de doamna Carmen Mihălcescu .Am văzzut astăzi că, la ora 9.30, din plen, a fost chemată la DNA, deci este o coordonare între toate aceste forţe. Şi cred că nu cunoaşteşti un amănunt foarte importatnt şi anume că domnului preşedinte de şedinţă, adică domnului Iordache, i s-a solicitat de către un deputat PNL să se ridice de pe scaun, pentru că şi-a făcut treaba şi să i-l dea la telefon pe preşedintele Klaus Iohannis”, a spus Vasilescu, după şedinţă.

Ea a spus că Florin Iordache a refuzat să vorbească la telefon.

„Domnul Neagu, să îl întrebaţi pe el. Nu cred că se fac glume la nivelul acesta, cel puţin din partea parlamentarilor PNL. Sunt două lucruri care s-au întâmplat astăzi şi care arată că sunt şi alte forţe în afara parlamentului care au acţionat la ceea ce s-a întâmpla în Cameră”, a spus ea.

Neagu: Este o strategie pe care au gandit-o pentru a inflama in continuare

Deputatul PNL Nicolae Neagu a infirmat declaraţia Liei Olguţa Vasilescu.

„Nu poate fi adevărat. Nu am discutat cu președintele Iohannis de la o întâlnire pe care am avut-o cu dânsul în urmă cu trei săptămâni. (…) Nu am telefonul domniei sale, nu am discutat, nu am fost sunat de la Cotroceni”, a spus el, la Parlament.

Neagu a mai arătat că a avut o intalnire acum vreo 3 săptamani cu presedintele la evenimentul Gastronomie-Sibiu, şi atunci s-au salutat.

„Nu am vorbit altadata cu presedintele, nici nu am telefonul dansului, nu am vorbit cu dansul, nu poate fi implicat pentru ca acest lucru nu s-a intamplat. I-am spus lui Iordache ca s-a constatat alta majoritate prin ridicare de maini. Cu cine sa discute daca pe telefonul meu nu era nimeni? Nu vorbesc cu domnul presedinte la telefon, nu trebuie sa vorbesc eu cu presedintele. Daca am nevoie sa vorbesc cu dansul, ma inscriu la audienta si daca sunt primit bine, daca nu, nu. N-am invocat numele presedintelui absolut deloc, nici macar a Cotroceniului. I-am facut recomandarea sa paraseasca scaunul ca misiunea domniei sale s-a incheiat. Fiind deputat de Sibiu, s-ar fi putut sa fie acest motiv, hai sa mai bagam ceva in aceasta schema ca s-ar putea sa tina. Este o strategie pe care au gandit-o pentru a inflama in continuare”, a mai spus el.

