„Mă simt bine. Am terminat curățenia, am spălat hăinuțele mici cât două palme, am rezolvat cu pătuțul, am eliberat rafturile, am făcut bagajul și gata, acum chiar mă pot relaxa. Am avut timp de introspecții în care mi-am dat niște răspunsuri importante legate de incontestabilă dinamică a relațiilor interunane-un excelent motiv de insomnii în care am încercat să vizualizez cum va fi de data asta. Cum va fi de data asta? Când vor începe contracțiile? Se va întâmplă ziua, noaptea? Cât va dură travaliul? Oare debutul alăptării va fi la fel de dureros că prima oară? Noroc că am alături un ciuf mic și blond în care îmi bag nașul de fiecare data și îmi amintesc ce norocoase sunt cele ce au motive de insomnii, așa că mine”, a scris Adela Popescu pe blogul său.

Prezentatoarea tv va aduce pe lume cel de-al doilea băiețel, însă este la fel de activă ca întotdeauna. Vedeta le-a povestit zilele trecute fanilor, cum decurg diminețile pentru ea.

Citește și

Peste 36.000 de fapte de violență în familie într-un an. La Spitalul Universitar de Urgență București a fost deschis un centru pentru victimele violenței domestice