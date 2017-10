Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Oare i-a intrat în cap ce i-a spus mama lui?”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Sunt Claudia şi am 25 de ani. Am încercat să mai vorbesc cu mama mea despre asta dar în afară că s-a supărat pe mine şi aproape că m-a alungat de acasă nu am găsit nicio rezolvare. De ceva timp, sunt îndrăgostită de un verişor. El este cu doi ani mai mic ca mine dar nu este var primar ci este văr de-al doilea. Mamele noastre sunt verişoare primare. Suntem împreună de un an. Ne vedem mai mult pe ascuns şi pentru că părinţii noştri nu sunt de acord. El mi-a spus că ar vrea ca după ce termina facultatea ar vrea să ne căsătorim. Eu nu am facultate şi asta mai este o problemă, ca mama lui spune că el trebuie să ia o fată cu şcoala. Eu aş vrea să îmi ascult inima dar mă tem că el la un moment dat va dori să ia de nevastă de pe altcineva mai pe măsura lui. Mai ales că în ultimul am m-a tot întrebat dacă nu vreau să merg şi eu la facultate. Oare i-a intrat în cap ce i-a spus mama lui? Ce mă sfătuiţi să fac? Mulţumesc!