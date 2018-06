“ Am ieșit la cumpărături pentru venirea bebelusului, iar prietenii de la Kanal D m-au pus in mare dificultate. Am dat fuguța si sa stam de vorba cu un expert-consultant în lactație. Am aflat lucruri noi și super folositoare pentru rolul de mămica”, a scris Adelina Pestrițu pe contul de socializare.

Zilele trecute, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au ajuns la starea civilă. Viitoarea mămică a postat pe contul de socializare imagini de la eveniment, alături de care a scris un mesaj, în care mărturisește că ea și iubitul ei au fost martori pentru un cuplu proaspăt căsătoriți.

