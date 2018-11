Show-ul a fost completat cu grație și de prestația cuplurilor de dansatori Carlos Perez – Rosa Forte, și Sebastian Misse – Andrea Reyero, veniți din Argentina special pentru acest eveniment. Beneficiind de consilierea artistica a regizorului Petre Nastase, Adina Buzatu a realizat un fashion show de exceptțe făcând o paralelă între stilul elegant al anilor 30, când tangoul argentinian devenea cunoscut în Europa iar sacourile la două rânduri de nasturi, pălăriile și acul de cravata erau un must have și perioada contemporana în care bărbații iubesc in continuare outfiturile rafinate, cu condiția ca acestea să fie și usor de purtat.

,,Dintotdeauna am fost atrasă de acest stil de dans senzual, așa că am acceptat cu bucurie invitația prietenei mele, Carmen Radu, de a realiza o prezentare de moda inspirată din arta tangoului argentinian. Aș putea spune chiar că împreună cu regizorul Petre Năstase am făcut o călătorie în timp în lumea plină de pasiune și stil din Argentina. Sunt fascinată de felul în care tango-ul unește oamenii, indiferent de vârsta sau naționalitate. Am avut invitați în showul Trends by Adina Buzatu cuplul de dansatori Carlos Perez și Rosa Forte care au aproape 80 de ani și care dansează incredibil… Nu cred ca există ceva mai sexy pe lumea aceasta decât un barbat îmbrăcat impecabil care dansează tango, iar cei care au fost de față la prezentarea Trends sunt cu siguranță de aceeasi părere”, a povestit Adina Buzatu.

