Într-o intervenție la Antena 3, Adina Florea l-a atact dur pe șeful Parchetului general, spunând că acesta 'îşi exercită funcţia mai mult decât excesiv, cu rea-credinţă”.

De asemenea, ea a spus că procurorul general ar trebui să se abţină de la a face orice demers şi că acesta „are un interes personal evident”. „Au fost chiar surse avizate, ca să folosesc un termen consacrat cel puţin într-o parte a presei scrise, care m-au avertizat să am mare grijă pentru că există o anume presiune din partea procurorului general. Mi s-a spus că DNA-ul nu este DIICOT, că vor fi surprize mai mari sau mai mici, dar nu m-am gândit niciun moment că surprizele vor fi de o asemenea anvergură”, a spus Adina Florea referindu-se la sesizarea depusă de procurorul general pe numele ei la Inspecţia Judiciară.

„Pare că îşi exercită funcţia mai mult decât excesiv, cu rea-credinţă, în condiţiile în care există acest dosar penal pe rol, a spus şi dumnealui chestiunea aceasta, dosar penal care nu s-a finalizat, despre care dumnealui a susţinut că nu are cum să-l lege de persoana mea şi atunci, deşi există acest doar penal pe rol, iată sesizează cu o grabă nemaivăzută, nemaintâlnită, Inspecţia Judiciară, în condiţiile în care, de regulă, Inspecţia Judicară, în situaţia în care există un dosar penal pe rol, nu am întâlnit situaţii în care să facă verificări, dar poate că de data asta, cine ştie, vom avea noutate în activitatea judiciară, va exista şi o sesizare de abatere disciplinară la Inspecţia Judiciară concomitent cu un dosar penal la o structură de parchet şi nu ştiu dacă mai există vreun for care să facă verificări. Probabil că vom apela şi la acel for ca să facem verificările', a mai declarat procurorul.

Procurorul Adina Florea a fost audiată ca martor în dosarul legat de provenienţa potocolului secret SRI-Parchetul General. Procurorul general Augustin Lazăr a anunţat recent că există o verificare în curs la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, în urma informaţiilor din spaţiul public potrivit cărora protocolul secret SRI-Parchetul General publicat de Darius Vâlcov ar proveni de la această structură.

„Vă pot confirma doar că există o verificare în curs la parchetul Curţii de Apel Constanţa', a spus procurorul general, întrebat de jurnalişti despre informaţiile potrivit cărora protocolul secret postat de Darius Vâlcov pe Facebook ar proveni de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

