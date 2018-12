Adolescentul de 15 ani din Zalău dispărut nu a fost găsit nici după trei săptămâni de căutări

Tudor Niream a dispărut în seara de 23 noiembrie, pe când se afla la bunici, în satul Recea Mare, județul Sălaj. El a plecat de acasă spunând că se plimbă și nu și-a luat telefonul mobil. Nu s-a mai întors însă de atunci.

Familia a anunțat poliția când Tudor nu s-a mai întors acasă. După ce a fost dat dispărut, zeci de persoane, poliţişti, jandarmi, dar şi voluntari au început să-l caute, fiind aduse și echipaje de scafandri care să-l caute în râul din zonă, însă nu a fost găsită nici o urmă a adolescentului.

Mai multe persoane susțin că l-ar fi văzut pe Tudor în mai multe locuri, iar poliția a anunțat, la două zile după dispariție că și-au restrâns căutarile la raza orașului Zalău, acolo unde ar fi fost văzut băiatul.

Polițiștii zălăuani au făcut mai multe apeluri către populație pentru a transmite informații care să-i ajute la localizarea băiatului.

Mama băiatului a cerut ajutor și pe rețelele de socializare, iar internauții au acuzat poliția că nu își face treaba și nu îl caută suficient de bine pe Tudor.

„Este strigător la cer ca un copil de vârsta lui să nu fie găsit după trei săptămâni. Autoritățile nu-și fac treaba. Daca era vorba de un condamnat sau recidivist era cazul finalizat în secunda doi, dar când este vorba de un adolescent care traversează o perioadă dificilă din punct de vedere al transformărilor fizice și mentale, suntem incapabili. Vorbesc din postura unei mame care are un băiat de vârsta apropiată cu a lui Tudor. Dumnezeu va face lumină în acest caz nefericit!”, a scris Cornelia U Cornelia pe pagina de Facebook a mamei lui Tudor.

„Autoritatile nu iși fac datoria cum trebuie. Am mai spus tot in cazul acesta si am să ma repet poate poate se trezesc autoritatile din somnul morții. DACA AR IESI TOATE AUTORITATILE LA CAUTAT TOTI CEI CARE AU FOST DE 1 DECEMBRIE acest copil era de mult acasa. Dar, din pacate, autoritatile dorm in continuare si se impaca cu ideea ca doar „a plecat de acasa””, crede Bianca Talos.

„Ăștia de la poliție sunt serioși? Acum s-au trezit și fac ,,apel la populație,,? De ce l-au căutat doar voluntarii CARE MERITA FELICITĂRI ȘI RESPECTUL NOSTRU la modul serios în prima zi? Unde erau stimații polițiști sâmbătă dimineața? De ce au venit cu câinele de căutare doar după apelul disperat al voluntarilor? Sunteți serioși dlor polițiști…? Ați arătat o lipsă clara de de organizare”, este un alt comentariu.

„Trebuie adusi caini, nu 1 sau 2..ci 10, 20…daca nu si-a luat telefonul și nu era imbracat bine, trebuie sa fie prin jur…asteptam vesti bune”, mai scrie un internaut, citat de Observator.tv.

