Prea multe știri incorecte, vehiculate de presă și de oameni politici, sunt pe piața românească – și despre dobânzi și despre inflație, spune Adrian Vasilescu, consilierul și consultantul pe strategie al guvernatorului BNR, la dezbaterea stiricurate.ro. Chiar și în Comisia care vorbea despre o propunere de plafonare a unor dobânzi.

Adrian Vasilescu spune că: „România nu are cele mai mari dobânzi din UE. În Parlamentul României, când s-a vorbit despre dobânzi, au fost informații incorecte. La dobânzile pentru credite de consum, Polonia are cu două cifre, 13-14, Ungaria, Bulgaria la fel si mai sunt. Mai mari ca noi. La ipotecare, media la noi este de 5%. Polonia, Ungaria, Cehia, Bulgaria au mai mult. Germania are 2%, dar noi nu suntem Germania.”

Consiliul de Administrație al BNR a primit scrisoarea celor doi președinți ai Parlamentului. Aceștia au cerut și în spațiul public explicații cu privire la diferențele de perspectivă economică dintre Guvern și BNR. Adrian Vasilescu spune că scrisoarea celor doi președinți ai Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, a ajuns la Consiliul de Administrație al BNR, Consiliul celor nouă.

„Nu sunt diferențe de perspectivă economică între Guvern și BNR. Poate doar de interpretare. Inflația este o realitate economică. Având instrumetele științifice de interpretare sau fără instrumente, pot fi două perspective diferite. Dar inflația și dobânzile sunt două realități”.

Adrian Vasilescu spune că dăbânzile la creditele românilor nu pot crește oricât. ROBOR-ul nu se poate duce peste 3.25. BNR nu calculează ROBOR. Și în privința inflației, Banca Națională a intervenit la timp cu dobânda de politică monetară. Dar Banca Națională nu a avut instrumente să lupte cu inflația determinată de modificarea prețurilor administrate de stat. Intervenția statului pe cele patru prețuri determinante, combustibil, gaze, energie electrică și termică a fost corectă, dar momentul a fost nepotrivit.

În ceea ce privește trecerea la moneda EURO, Guvernatorul nu se opune în niciun fel și nici nu ar putea, chiar dacă ar vrea, spune consultantul BNR. Dintre criteriile nominale pentru zona euro, sunt câteva pe care nu le mai îndeplinim, chiar dacă acum doi ani le îndeplineam. Abia după ce avem condițiile îndeplinite și facem cerere de aderare, mai urmează doi ani în anticamea euro.