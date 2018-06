La termenul de luni al procesului Paul Gancea unul dintre cei patroni ai clubului diferiți justiției pentru omor din culpă a fost audiat de judecători și a povestit în detaliu evenimentele așa cum s-au derulat ele raportat la acțiunile sale.

Astfel Gancea a explicat instanței că „toate celelalte îmbunătățiri și construcții aduse spațiului au fost realizate într-o perioada în care eu nu aveam nicio calitate în clubul Colectiv”.

Când am venit nu se folosea foc deschis

”Eu când am venit în societate activitățile care se desfășurau în club erau evenimente muzicale, lansări de videoclip, spactacole, evenimente de firma, lansări de produse, dar în niciunul dintre ele de la venirea în societate nu s-a folosit foc deschis.

La unul dintre evenimente de care m-am ocupat, lansare a unui produs, în contextul în care sa semnat contractul și am oferit suport organizatoric, mib grup SRL, prin Cristian Ene, organizatorul a dorit ca unul din momentele evenimentului să se folosească foc deschis.

Am interzis categoric acest lucru, evenimentul desfășurându-se fără acel moment.

Decizia de a nu se folosi focul deschis în club era luată anterior venirii mele în societate iar refuzul meu nu a fost motivat de aceasta decizie, ci pentru că îmi dau seama că utilizarea focului deschis într-un spațiu închis poate avea urmări nedorite”, a explicat Gancea în fața judecătorului de caz.

Interziceam artificiile dacă mă anunța cineva

Paul Gancea a mai povestit modalitățile de subînchiriere a clubului către terți, respectiv că se „închiria tot spațiul inclusiv barul și de la noi rămânea managerul de locație, iar a doua varianta în care se închiria spațiul, mai puțin barul, iar din partea noastră rămânea managerul de locație și barmanii care se ocupau strict de bar”.

„De spectacol urma să se ocupe organizatorul. Cred că nu întra în atribuțiile noastre de a desemna o persoana care să deschidă ușa în cazul unui incendiu acestă particularitate revenind tuturor angajaților în cazul în care evenimentul era organizat de SC Colectiv Club SRL.

În seara de 30 octombrie 2015 nu știu ce fel de contract sa semnat și nici nu cunoșteam organizatorul.

De aceste aspecte se ocupau Anastasescu și Mincu. În ziua respectiva nu știu nici ce tip contract a semnat organizatorul împreună cu colaboratorii săi cu firma SC Golden…

Nimeni nu m-a anunțat în seara respectivă ca în cadrul evenimentului se va desfășura un joc pirotehnic.

Dacă cineva m-ar fi anunțat as fi interzis categoric acest lucru așa cum făcusem cu o săptămână înainte”, a povestit bărbatul.

Spune că nu a știut nimic

„În rechizitoriu se spune că nu aveam cum să nu știu de eveniment pentru că am primit o notificare Facebook dar și ca am avut două discuții cu Alin Anstasescu în ziua respectiva, pe 30 octombrie 2015.

Notificarea pe care am primit-o pe telefon era o notificare succintă în care spunea doar numele clubului, numele evenimentului și ora de începere fără niciun detaliu organizatoric.

Nu eram administratorul paginii de Facebook al Clubului, de aceasta știam că se ocupă o persoană responsabilă de relațiile publice.

Legat de discuțiile avute cu Anastasescu în ziua respectivă, acestea au fost legate de facturi restante către furnizori dar și o invitație pe care o primisem de la ANPC.

Aceste discuții au fost purtate într-un birou în care eu îmi desfășuram activitatea de zi cu zi, alta decât a clubului, birou care se afla într-un alt corp al fabricii.

Nu am discutat cu Anastasescu despre evenimentul din seara respectivă. În ziua de 30 octombrie nu am întrat în club. În acea seară în jurul orei 22,20 am plecat de la biroul meu direct spre casă”, a mărturisit patronul localului.

Vestea unei tragedii

„La cinci minute după ce am ajuns acasă am primit un telefon de la un coleg de birou care mi-a spus că este un incendiu în clubul Colectiv.

L-am sunat pe Anastasescu să îl întreb dacă este acolo și dacă știe despre ce este vorba, acesta spunând că nu este acolo și că va veni cât de repede poate.

După ce am terminat conversația cu el, am sunat la 112 pentru a anunța incendiul iar operatorul mi-a spus că se știa despre acest lucru.

Când am ajuns în Piața Bucur m-am îndreptat spre intrarea clubului unde l-am văzut pe Victor Dobre, unul dintre barmanii angajați la Colectiv, care era foarte speriat și panicat de ceea ce se întâmplase.

L-am întrebat cum se simte, dacă are nevoie de ajutor și bineînțeles dacă știe din ce cauza a izbucnit incendiul.

Acesta mi-a răspuns că de la artificii moment în care am rămas uimit pentru că nu știam despre ce artificii vorbește.

După ce m-am asigurat că este în regulă, m-am dus spre intrarea în club, unde am oferit primul ajutor și am încercat să fac cât de mult am putut”, s-a confesat în fața instanței patronul de la Colectiv.

