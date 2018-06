Alexandru Arșinel a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate. Actorul a trecut printr-un transplant de rinichi și mai multe operații la coloană, dar și printr-un infarct. În plus, soția lui nu se mai poate deplasa, din cauza unui accident suferit în urmă cu doi ani, când a căzut pe scările grădiniței unde se afla nepotul său.

Din aceste motive, actorul a fost nevoit să-și schimbe obiceiurile și să ducă o altă viață. La ce a renunțat Alexandru Arșinel din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut? În primul rând, la vacanțe. Nu a mai ajuns nici în Grecia, țară care-i place enorm și unde copiii lui și-au cumpărat o casă de vacanță.

“Îmi place enorm Grecia, copiii mei au o casă acolo. E o țară superbă, pe sufletul nostru și ca tradiție, și ca muzică, mâncare și peisaje. În Grecia, ultima oară am fost acum trei ani. Am dat o fugă până la Salonic, la copiii mei. În ultimii trei ani, am avut mai multe probleme, nu am mai avut timp să zburd”, a declarat actorul pentru Libertatea.