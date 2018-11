Alexandru Ciucu a realizat designul, tiparele și prototipurile noilor uniforme ale Armatei Române

Designerul român consideră onorantă propunerea primită din partea Ministerului Apărării Naționale și a realizat întregul proiect pro bono, fără nicio pretenție financiară.

„Noul design al uniformelor, adresat momentan doar Forțelor Terestre și Forțelor de Aviație, pornește de la tradiția vestimentară a Armatei Române din cele două momente cruciale ale istoriei noastre recente – Războiul de Independență și Marea Unire de la 1918, și este desăvârșit cu influențe ale uniformelor militare din cele mai importante armate partenere NATO: Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Italia și Franta.

Îmi doresc ca militarii Armatei Române să poarte cu mândrie și cu demnitate aceste uniforme pentru că sunt gândite, studiate și create să îi pună în valoare din primul moment în care sunt observate. Sunt, de asemenea, făcute să fie comode, rezistente și practice', declară Alexandru Ciucu.

La finalul prezentării noilor uniforme militare, designerul a declarat: „Mulţumesc pentru oportunitatea de a scrie istorie, pentru că într-un fel sau altul asta este o istorie vestimentară. Este un proiect imens în care m-am implicat cu mare plăcere, pro bono, pentru că îl consider cadoul meu pentru ţară într-un an centenar. În curând se împlineşte un an fără regele Mihai, personal, dedic această colecţie de uniforme memoriei Majestăţii Sale”.

