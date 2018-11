Vedeta a mers la un eveniment, unde a purtat o rochie lungă cu paiete, mulată pe corp, cu o crăpătura adâncă, ce i-a lăsat la vedere picioarele. „Ți-ar sta bine graviduță”, i-a scris unul dintre fani.

Recent, Alina Eremia a dezvăluit ce a făcut cu primii bani câștigați. Spre deosebire de alte vedete, care au preferat să cheltuie sume importante pe haine sau vacanțe, artista a vrut să facă ceva util și important pentru ea.

Cântăreaţa şi-a achiziţionat o garsonieră, iar acum în prima ei garsonieră locuieşte fratele său, Mircea Eremia, prezentatorul de la Antena Stars. „În clasa a XII-a, din nouă luni de şcoală, am lipsit şapte. A contat foarte multe educaţia şi faptul că i-am avut pe ai mei aproape. Am plecat de acasă la 14 ani, m-am mutat în Bucureşti în casa la IX-a. Nu făceam faţă cu orele, cu somnul. Am locuit în gazdă. Mi-am achiziţionat prima garsonieră după serial. Am făcut şi un credit apoi. Acum s-a mutat frate-miu în garsonieră', a spus Alina Eremia la T V.

